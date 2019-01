Der ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt veranstaltete kürzlich die Pool-Billard Landesmeisterschaft der Allgemeinen Klasse in der Disziplin „14/1 endlos“. Der Titel ging dabei an Johann Schernthaner (BSV Pegasus Eisenstadt). Silber schnappte sich Peter Eibisberger (Pool-Billard-Club Pinkafeld) und Bronze Daniel Nussbaumer und Patrick Butora (beide BSV Pegasus Eisenstadt). Beste Dame wurde Barbara Bitriol (BSV Pegasus Eisenstadt).

Barbara Bitriol zählt zur Elite im österreichischen Billard-Sport. | BVZ

Ebenso ausgetragen wurden die Pool-Billard-Landesmeisterschaften der Senioren in der Disziplin „14/1 endlos“. Gold ging an Lokalmatador Johann Schernthaner vom BSV Pegasus Eisenstadt. Silber an seinen Vereinskollegen Franz Kovacs. Platz drei holten sich Markus Heinrich (BC Deutschkreutz) und Franz Nemeth (Pool-Billard-Club Pinkafeld).

Vergangenes Wochenende stand dann das 3. Basisturnier (Pool-Billard) auf dem Programm, gespielt in der Disziplin „10er-Ball“. Es war die erste BT-Turnierteilnahme für Jörg Bitriol, dem neunjährigen Sohn von BBSV/SP-Präsident und Pegasus-Obmann Alfred und Ehefrau Barbara Bitriol (13. Platz).

Der Sieg ging an Johann Schernthaner (BSV Pegasus Eisenstadt), vor Patrick Butora (BSV Pegasus Eisenstadt) und den beiden Drittplatzierten Peter Eibisberger und Andreas Ritter (beide Pinkafeld). Beste Damen wurden ex aequo: Barbara Bitriol und Clarissa Stark (beide BSV Pegasus Eisenstadt).

Johann Schernthaner holte sich somit das erste Triple (Siege in beiden LM´s plus BT-Sieg) der burgenländischen Verbandsgeschichte.

Des Weiteren wurden in den letzten beiden Wochen im Billard Club Eisenstadt, der Heimstätte des BSV Pegasus Eisenstadt, auch die Österreichischen Carambol-Staatsmeisterschaften der Damen und Herren in der Disziplin „Dreiband“ durchgeführt. Beide Goldmedaillen gingen mit Ingrid Engelbrecht und Armin Kahofer an Wien. Beste Burgenländer wurden Barbara Bitriol bei den Damen (9. Platz) und Markus Schuster bei den Herren (7. Platz).

Bitriol schaffte es letztlich um drei Punkte nicht in die Finalrunde, ist aber die historisch erste Billardspielerin, welche bislang an Staatsmeisterschaften aller drei Billardarten (Pool-Billard, Snooker und Carambol) teilnehmen durfte.