Nettes Wiedersehen mit einem Ex-Kicker

In der Saison 2001/2002 kickte Ilco Naumoski beim ASK Klingenbach in der Regionalliga Ost. Sein weiterer fußballerischer Werdegang ist – mit Stationen wie unter anderem dem GAK, Catania oder dem SV Mattersburg – bekannt. Nach seiner aktiven Karriere ist er nun als Trainer im Einsatz. Seit Sommer 2022 ist er auch Coach des Ostligisten Mauerwerk.

Nun führte ihn ein Testmatch wieder mit seinem ehemaligen Verein zusammen. Vergangenen Donnerstag absolvierten die Klingenbacher ein Testmatch gegen die Wiener. Die Partie endete mit 0:0. „Es war ein gutes Spiel, die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt. Auch das Wiedersehen mit Naumoski war sehr nett. Wir haben ein paar alte Geschichten ausgetauscht“, berichtete Klingenbach-Obmann Dominik Dihanich nach dem Probegalopp.

Alexander Fiedler als letzter Neuzugang

Mit dabei war auch der letzte Neuzugang vom SCF Rust, Alexander Fiedler. Der junge Defensivallrounder kann sowohl links als auch rechts in der Viererkette beziehungsweise am Flügel spielen. „Er hat sich in den letzten Trainings und Spielen sehr gut präsentiert und überzeugt mit seiner unbekümmerten Art. Er hat großes Potenzial“, meinte Dihanich.

Das 0:0 ist auch deswegen hoch einzustufen, da Klingenbach ohne sein Offensiv-Topduo antreten musste. Goalgetter Alexander Hofleitner meldete sich am Matchtag krank, Flügelflitzer Frantisek Lady zog sich beim Abschlusstraining eine Oberschenkelverhärtung zu und wurde geschont.

Auch Abwehrchef Filip Chromy (Meniskus) und Offensivgeist Erich Petrilak (beruflich verhindert) waren nicht mit von der Partie.