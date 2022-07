Erster Titel für Tennis-Talent Lea Haider-Maurer

Werbung

Ohne Satzverlust gelang der elfjährigen Spielerin des ASKÖ TC Eisenstadt beim U12-Turnier der Kategorie eins in Fürstenfeldbruck der erste Sieg auf internationaler Ebene. Am engsten wurde es für sie im ersten Satz des Finalspiels gegen die Russin Maria Makarova, den Österreichs Nummer eins in ihrer Altersklasse am Ende aber mit 7:5 für sich entschied.

Nach einem 6:1 im zweiten Satz war der Bann dann aber gebrochen und der Triumph vollbracht. Ins Finale schaffte es auch Anton Kahlig vom ASKÖ TC Hornstein. Er verlor dort aber mit 2:6, 1:6 gegen den Russen Igor Kunitsyn. Im Doppel drang Kahlig mit seinem Partner Kian Krenn bis ins Halbfinale vor. Dort mussten sich die beiden im Match-Tiebrak einem kanadischen Duo mit 7:10 geschlagen geben.