Den Ostersonntag werden die Siegendorfer Vereinsverantwortlichen rund um Präsident Peter Krenmayr wohl nicht so schnell vergessen. „Wir haben uns zu fünft am Sportplatz getroffen, um das Gerätehaus zu entrümpeln. Demnächst sperrt die Mülldeponie wieder auf, da wollen wir ein paar Sachen entsorgen. Wir haben aber alle den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten und waren auf mehreren Orten am Platz verteilt“, berichtete Sektionsleiter Harald Mayer. Die Funktionäre dürften von „besorgten Zuschauern“, wie es Mayer formuliert, beo-bachtet worden sein und wurden anonym angezeigt. „Plötzlich stand die Polizei da und hat unsere Daten aufgenommen. Abwarten, was da auf uns noch zukommen wird von der Bezirkshauptmannschaft. Schön, dass sich so viele Bürger um unser Wohl sorgen“, schmunzelte der ASV-Sektionsleiter.

Klingenbacher Kicker mit Osterbotschaft

„Wir haben uns erkundigt, ob wir das machen dürfen, aber nicht genau wie, da es ja ein Betretungsverbot auf den Plätzen gibt. Wir haben aber immer darauf geachtet, dass wir den Mindestabstand einhalten und uns nicht in die Quere kommen“, führt Mayer weiter aus.

Beim ASKÖ Klingenbach haben sich die Kicker zu Ostern etwas Besonderes einfallen lassen. Zahlreiche Spieler aus der Kampfmannschaft und Reserve haben auf der vereinseigenen Homepage und auf Facebook einen Ostergruß an die Fans verfasst. Neben netten Worten zum Osterfest, fordern die Ballesterer auch die Leute auf, weiter daheim zu bleiben, damit das runde Leder auch bald wieder in der Grenzgemeinde rollen kann.

Beim SV Leithaprodersdorf wurde das Training auf Intervall-Läufe und Schnelligkeitsläufe mit Ball (wo es geht) umgestellt.