Kurt Jusits: „Stil wird sich unter mir sicher ändern“

Früher als geplant musste Marek Kausich den Trainerstuhl in Siegendorf räumen. Foto: Ivansich

Der ASV Siegendorf überwinterte als Tabellenvierzehnter hinter den eigenen Erwartungen, hielt aber zumindest nach außen hin an seinem Trainer Marek Kausich fest. Der Slowake, der seit September 2021 Chefcoach war, holte mit dem Traditionsverein im vergangenen Sommer den Burgenlandliga-Titel und den Sieg im BFV-Cup. „Und dafür sind wir Marek auch extrem dankbar.

Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet, war Baustein des ASV-Erfolgs und ist natürlich mitverantwortlich, dass wir in der Regionalliga angelangt sind“, stellt Präsident Peter Krenmayr klar. Dennoch trennte man sich am vergangenen Dienstag von seinem Erfolgstrainer – und das doch ein wenig überraschend. Immerhin stand erst ein Pflichtspiel im Frühjahr zu Buche und das ging mit 1:1 gegen Draßburg zwar, wie es Krenmayr bezeichnete, „enttäuschend“ aus, Beinbruch stellte es aber definitiv keinen dar – auch, weil in der unteren Tabellenhälfte (bis auf Leobendorf) kein Team einen Dreier holte.

Und auch wenn der Siegendorfer Vereinsboss am Tag nach dem Spiel seiner Enttäuschung Luft machte, sich über das gesamte Team ärgerte, deutete noch wenig auf eine Entscheidung in Richtung Trainerwechsel hin. Am Dienstag ging es dann schnell. Kausich versuchte am Vormittag noch einen Kunstrasenplatz-Termin in der Fußball-Akademie zu fixieren. In Hinblick auf das Auswärtsspiel bei der Wiener Viktoria, die ihre Heimspiele eben nicht auf Naturrasen austrägt, wollte man sich noch einmal konkret vorbereiten. Am Nachmittag war Kausich dann Geschichte beim ASV.

Schnellschuss soll diese Entscheidung aber keiner gewesen sein, nach dem 1:1-Remis gegen Draßburg wurde in Siegendorf analysiert und dann eben gehandelt.

„Wir mussten einen Impuls setzen“

Über die genauen Gründe wollte Präsident Peter Krenmayr nicht sprechen, meinte nur so viel: „Wir müssen in unserer Situation reagieren. Der Vorstand ist zu dem einstimmigen Entschluss gekommen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen.“ Und dieser Impuls heißt Kurt Jusits, der schon am Mittwoch das erste Training beim Regionalliga Ost-Klub leitete und direkt von Weissenbach aus der 1. Klasse Süd (Niederösterreich) in die 3. Liga wechselt.

Neuland ist die Regionalliga für den erfahrenen Coach freilich keine. Jusits war unter anderem bei Parndorf, dem Wiener Sport-Club und den Mattersburg Amateuren Trainer und hat jetzt eine neue spannende Aufgabe vor sich. Wobei: So neu ist Siegendorf für den 60-Jährigen gar nicht. Seit Kurzem stand Jusits dem Aufsteiger schon als Scout zur Verfügung, beobachtete den ersten Gegner Draßburg vorab bereits. Dass er seit dieser Woche aber auf der Siegendorfer Trainerbank sitzt, kam für ihn unerwartet: „Ich habe am Dienstag um 13:58 Uhr einen Anruf von Präsident Krenmayr bekommen und danach wurde der Entschluss getroffen.“

Der scheidende Trainer Kausich war nach seiner Entlassung enttäuscht und für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Neo-Coach Kurt Jusits indes hat nun jede Menge Arbeit vor sich und betont vorab: „Der Stil wird sich unter mir ändern, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Jeder Trainer hat eben seine Art Fußball zu spielen.“ Wichtig sei für Jusits und den Verein jetzt: „Wir wollen uns Luft verschaffen. Das geht natürlich am besten mit Punkten.“

Die erste Chance auf Zählbares gibt es am kommenden Samstag, wenn man bei der Wiener Viktoria gastiert. Drei Trainingseinheiten leitet der Neo-Coach vor seiner Siegendorf-Premiere, in denen er sich „einen Überblick verschaffen will“, um mit der bestmöglichen Elf dann gleich bei der Wiener Viktoria erfolgreich zu sein.

Was wichtig wäre, weil der Druck in Siegendorf weiterhin groß ist und das Ziel immer noch gleich bleibt. Man will auch in der kommenden Saison fix in der Regionalliga spielen.