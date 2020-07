Am 19. Juli gehen in Podersdorf nationale und internationale Profis in einem neuen Format an den Start. Das Jagdrennen startet beim Leuchtturm und wird als Verfolgung ausgetragen, zugesagt haben unter anderem Patrick Lange, Triathlon-Weltmeister auf Hawaii 2017 und 2018, oder der Norweger Gustav Iden, Triathlon 70.3-Weltmeister über die Mitteldistanz im Vorjahr. Die zwei Weltmeister werden es den heimischen Top-Athleten nicht einfach machen.

Beim Jagdrennen gehen vier Teams zeitversetzt an den Start, der Einzelstarter wird von drei Teams verfolgt, die mit einem Zeithandicap starten. Dabei wechseln sich die einzelnen Teammitglieder der Verfolger nach im Vorfeld festgelegten Distanzen ab, bis eine Disziplin absolviert ist. Alle drei Distanzen summieren sich dabei jeweils zur Triathlon Langdistanz. Die Starter absolvieren unterschiedliche Strecken: Ein Athlet absolviert die Langdistanz, zwei Athleten absolvieren jeweils eine Mitteldistanz im Staffelformat und vier Athelten absolvieren eine leicht abgeänderte Olympische-Distanz im Staffelformat.