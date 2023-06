Landeshauptstadt ehrte ihre Sportler

Vollbild

Ausnahme-Athlet Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtahtletik Akademie Eisenstadt nahm locker die Hürde zu Gold, flankiert wurde er von den Schützen Richard Zechmeister (Sportschützeverein Eisenstadt) und Gerald Reiter (PSV Burgenland). Mario Haider-Maurer hätte sich zwar auch eine Auszeichnung verdient, holte hier aber nur für Tochter Lea (ASKÖ TC Eisenstadt) Gold in der Schülerinnen-Wertung ab. Rosa Bayer von der Fecht-Union-Mödling erkämpfte Silber, Sophia Stepan vom USCE Bronze. Die Männer der BBC Nord Dragonz freuten sich über Gold, Silber ging bei den Teams an den ASKÖ TC Eisenstadt, Bronze an die Schützen des PSV Eisenstadt. 800 Meter-Staatsmeisterin Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt war für Triathletin Tanja Stroschneider vom UTTB und Boxerin Yiou Michalitz-Liu vom Boxring Eisenstadt im Rennen um die Gunst der Juroren nicht einzuholen. Josef Mayer, Präsident des UFC St. Georgen und Sportbeirat Gründungsobmann, erhielt den "Eisenstädter Sportkristall" für sein Lebenswerk. Bei den Senioren schnappte sich Kickbox-Routinier David Dvornikovich Gold vor Schwimmer Robin Watzinger (USCE) und Schützen Gerald Reiter (PSV Burgenland). Die Gruppe "At Pace" der UET Dancers holte Gold bei den Damen-Teams. In der Kategorie Teamsport - Mixed setzten sich die Sportschützen Sylvia Steiner und Richard Zechmeister gegen zwei Schwimmer-Staffeln der ESU durch. Leichtathletik Akademie-Präsident Rolf Meixner übernahm für Jugend-Sieger Emil Bezeczny die Urkunde. Silber holte Läufer und Triathlet Raphael Schweiger und sein Laufteam-Kollege Markus Locsmandy erhielt Bronze. Bei den Damen-Teams ging Gold ("At Pace") und Bronze (Quartett Queens) an die UET Dancers. Silber holten die U15-Damen des ASKÖ TC Eisenstadt, Isabella Hauenschild und Sofie Grall. Auch bei den Juniorinnen gewann mit Marie Glaser eine Athletin der Leichtathletik Akademie Eisenstadt Gold. Katharina Mezgolits skatete zu Silber, Tanja Biocanin ertanzte Bronze.

