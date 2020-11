Nachdem die Drachen in der Vorwoche mit 93:91 einen hauchdünnen Sieg gegen KOS erkämpften, wendete sich am Wochenende das Blatt: Trotz starker Leistungssteigerung im Laufe des Matches mussten die Eisenstädter punktelos die Heimreise aus Innsbruck antreten. Endstand: 78:77.

„Wir haben das erste Viertel verschlafen“, bringt es Dragonz-Topscorer Dragisa Najdanovic (25 Punkte) auf den Punkt. Nach dem ersten Viertel schienen die Karten klar verteilt, die Raiders arbeiteten zuhause in den ersten Zehn Spielminuten eine solide zehn Punkteführung heraus. Durch die „Watschn“ im ersten Viertel schienen die Dragonz aber nicht entmutigt, im Gegenteil: Das Team von Neo-Coach Felix Jambor holte bis zur Halbzeit auf, im dritten Viertel zogen die Drachen mit einem 24-Punkte-Lauf davon und lagen zwischenzeitlich bereits acht Punkte vorne.

Die Raiders mussten aber – passend zum Halloween-Match – ordentlich zittern, zwischenzeitlich sahen die Tiroler ihre Chancen auf den Sieg schwinden. Gegen Schluss legten aber auch die Gastgeber wieder einen Zahn zu. Zum Buzzer aber die Enttäuschung aus Eisenstädter Sicht: Innsbruck setzte sich mit 78:77 haarscharf durch und besiegelte die dritte Niederlage im vierten Match für die Dragonz.

„Gratulation an die Raiders, trotz Corona war es ein tolles Event“, erkennt Coach Jambor die starke Leistung seines ehemaligen Vereins. „Die Raiders haben im ersten Viertel mit viel Energie gespielt und wir haben einen großen Rückstand aufgerissen. Wir sind dann sehr gut zurückgekommen, waren aber dann nicht abgezockt genug die Wende herbeizuführen.“

Am Samstag (18 Uhr) steht in Eisenstadt — dank Freigabe von Sportlandesrat Heinrich Dorner — das Heimmatch gegen die Mistelbach Mustangs am Kalender.