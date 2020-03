Auch die zweite Begegnung mit den Titelanwärtern aus Mattersburg brachte für die Eisenstädter keine Sensation, die Dragonz unterlagen den Rocks klar mit 63:90. „Wir hatten in beiden Matches keine Chance, das muss man leider so sagen“, zeigt sich Coach Dusan Kozlica als fairer Verlierer: „Da Mattersburg sich vor den Play-Offs noch verstärkte und bei uns vier Stammspieler verletzt sind, war das schon vor dem Tip-Off klar.“

Die Rocks machten tatsächlich kurzen Prozess mit den Jungs aus der Landeshauptstadt, bereits im ersten Viertel erarbeiteten die Sieger des Grunddurchgangs 13 Punkte Vorsprung auf die Dragonz und bauten diese bis zum Schluss noch auf 27 Punkte aus.

Beim BBC Nord ist man mit der abgelaufenen Saison dennoch zufrieden. „Wir haben unser Saisonziel, den Einzug in die Play-Offs, souverän geschafft. Da muss man zufrieden sein“, freut sich Kozlica. Das letzte Heimmatch war für ihn sein persönliches Saisonhighlight – der Tiefpunkt das erste Match zu Saisonstart gegen Innsburck. „Das war eine Katastrophe. Wir haben gesehen, dass es so nicht geht und haben den halben Kader erneuert. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwiesen“, so der Head-Coach.

Nun gilt es für die Dragonz sechs Monate lang fit zu bleiben, welche Spieler bleiben und welche gehen, stehe derzeit noch nicht fest. Auch der Vertrag von Coach Kozlica wurde bisher noch nicht verlängert, er selbst möchte aber beim BBC Nord bleiben: „Ich habe noch Ziele mit dem Verein, sportlich ist noch etwas drin.“