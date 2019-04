Fünf Siege aus sechs Matches und zwei Plätze Verbesserung in der Tabelle: Das Play-Down der 2. Bundesliga hätte für die Dragonz aus der Landeshauptstadt kaum besser laufen können.

Vor dem Tip-Off stand es allerdings nicht gut um den BBC Nord: Mit Top-Scorer Dragisa Najdanovic und Center Attila Hegedüs fehlten die zwei wichtigsten Spieler der Kozlica-Truppe. Dass die Dragonz aber nicht (mehr) von überragenden Einzelleistungen abhängig sind, bewiesen die Drachen in Kärnten eindrucksvoll. Nach dem Wegfall der beiden Stützen sprang der 17-jährige Lukas Knor ein, legte mit 22 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double hin und kompensierte die Ausfälle eindrucksvoll. Auch Knors Teamkollegen zeigten sich in Bestform, Tamas Markus leitete die Angriffe seiner Drachen mit enormer Übersicht ein, was sich in elf Assists niederlschlug.

Mit Lukas Baumgartner und Bernhard Graf schrieben zwei weitere Eisenstädter zweistellig an. Im letzten Match der Debüt-Saison in der zweithöchsten Spielklasse ging es zu Beginn allerdings knapp zu. Zu Gast bei KOS Celovec war die Partie anfänglich ausgeglichen, die Führung wechselte oft und nach dem ersten Viertel lag Eisenstadt mit einem Punkt vorne. Bis zur Halbzeit drehten die Kärntner die Partie noch und hatten mit 42:40 knapp die Nase vorne.

Nach der Pause schienen die Worte von Coach Dusan Kozlica aber zu greifen, Ende des dritten Drittel legten die Drachen einen 14:2-Run hin und hielten die Führung bis zum Schluss. Letztlich setzten sich die Dragonz mit 82:72 klar durch und sicherten sich so den Sieg im Play-Down. Für die nächste Saison darf man sich von den Jungs aus der Landeshauptstadt also einiges erwarten.