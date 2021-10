BBC Nord auf der Siegerstraße

MATTERSBURG ROCKS - COLDAMARIS BBC NORD DRAGONZ 57:72 (10:11, 17:19, 16:22, 14:20). „Wir müssen jetzt bescheiden bleiben“, warnt Roland Knor. Die Jubelstimmung nach dem Sieg im Cup-Derby gegen Lokalrivalen Mattersburg und den ersten Einzug ins Viertelfinale des Basketball Austria Cups will der Oberdrache aber auch nicht dämpfen. „Das ist schon ein historischer Moment und eine erfreuliche Premiere“, ist der BBC Nord-Obmann gerührt. Auffällig ist dabei das Ergebnis, aus dem sich einige lehrreiche Schlüsse ziehen lassen. Beide Vereine gelten „nicht gerade als ,Low-Scorer‘. Das ehrt unsere Defensive umso mehr“, analysiert Knor. Während die Drachen nach Punkten pro Spiel im Vorjahr ganz weit oben in der Tabelle anzufinden waren, bot sich in der Defensive ein gegenteiliges Bild.

Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und mitverantwortlich für den Paradigmenwechsel ist auch Neuling Jordan Roberts. Sein Spiel ist so unauffällig wie wichtig für die Drachen. Still und heimlich erzielte er schon Double-Doubles und ist unterm Korb eine enorme Entlastung für den Riesendrachen und besten Rebounder der Liga, Marko Kolaric. Offensiv, vor allem aber auch defensiv. „Wenn wir nur 57 Punkte zulassen, ist mir egal mit wie viel Vorsprung wir gewinnen“, schließt Knor pragmatisch. Nun hoffen die Drachen auf einen Gegner aus der höchsten Spielklasse in ihrem ersten Cup-Viertelfinale.

MISTELBACH MUSTANGS - COLDAMARIS BBC NORD DRAGONZ 47:64 (21:15, 7:15, 7:12, 12:22). Am Nationalfeiertag stand bereits der nächste Einsatz an, diesmal ging es auswärts in der 2. Bundesliga gegen die Mistelbach Mustangs. Die vermeintlich einfachere Partie entpuppte sich auch als ebensolche. Auch in der Liga setzten die Drachen von Coach Felix Jambor auf das selbe Erfolgsrezept wie im Cup. Bei der Fokusverschiebung von vorne nach hinten nahmen sich die Dragonz auch Anleihen in Güssing. „Die glänzten schon in der Vergangenheit mit einer extrem starken Defense als Schlüssel zum Erfolg“, verrät Chef-Drache Knor.

Die Mistelbacher erwischten zwar den beseren Start als die Eisenstädter, im zweiten Viertel konsolidierte sich die Verteidigung des BBC Nords aber und ließ kaum noch Punkte zu. Bei unter 50 Punkten lässt sich ohne Zweifel feststellen, dass das Defensivrezept der Eisenstädter Früchte trägt. „Wenn wir hinten so geschlossen arbeiten, macht es auch nichts, wenn vorne nicht jeder Wurf sitzt“, resümiert Knor.