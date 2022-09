BBC Nord Dragonz: Kein Grund zum Ärgern trotz Niederlage

Werbung

Es war eine Premiere und ein Abschied zugleich: Erstmals seit der Aufstieg in die Superliga feststeht, standen die BBC Nord Dragonz im Allsportzentrum am Feld. In dieser Form war es auch das letzte Mal, denn in den kommenden Tagen startet der Umbau, um die Spielstätte reif für die Superliga zu gestalten. Heißt konkret: Der unbeliebte grüne Turnsaal-Boden wird durch einen hochwertigen Parkett-Boden ersetzt.

Während der Umbau der Infrastruktur erst startet, steht das personelle Gerüst für die Superliga bereits. Für die Neuzugänge war das Match gegen den KC Sopron aus der höchsten ungarischen Spielklasse die erste Bewährungsprobe. Die Standortbestimmung für die Neulinge war dabei wichtiger als das bloße Ergebnis. Zum Glück für die Drachen, denn diese fiel mit 59:80 eher weniger nach Wunsch aus.

Souveränes Debüt für die neuen Drachen

Dabei präsentierten sich die Eisenstädter bis Ende des dritten Viertels (47:59) als Gegner auf Augenhöhe für die Gäste aus der starken ungarischen Liga –die sich sogar Verstärkung von der Millionen-Truppe BC Vienna kauften.

Erstmals ins BBC Nord-Dress schlüpften beim Test gegen Sopron Nicholas Allen, Dominik Žák, Valentin Pasterk, „Local Hero“ Simon Killian und Youngster Laurenz Zimmerl. Besonders hervortat sich dabei der US-Legionär Allen, der zum Einstand in der Landeshauptstadt gleich ein Double-Double mit 17 Punkten und 16 Rebounds hinlegte. Pasterk schien sich bereits gut ins System einzufügen, Žák hatte es noch deutlich schwerer. Einige Akzente setzte auch der 18-jährige Zimmerl, Killian kam nur kurz zum Einsatz.

Positiv war jedenfalls auch die Stimmung auf den Tribünen, die bei den Superliga-Auftritten in der modernisierten Heimstätte künftig wohl öfters so gut gefüllt sein werden.