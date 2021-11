Dragonz erstmals im Semifinale

Gleich zwei Premieren feierten die BBC Nord Dragonz am Wochenende bei den Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Im Cup-Viertelfinale erkämpften die Eisenstädter nicht nur den ersten Sieg gegen die Südburgenländer in der Vereinsgeschichte, sondern auch den ersten Einzug ins Cup-Halbfinale.

Auswärts beim sportlichen Vorbild — an dem man sich bei der Umstellung von der Offensiv- zur Defensivmacht ein Beispiel nahm — präsentierten sich die Drachen von ihrer besten Seite. Schlüssel zum Sieg war auch die starke Leistung von Kyran McClure. Der US-Amerikaner spielte 40 Minuten durch und versenkte in der Schlussphase einen Dreier nach dem anderen. So kam er trotz einer Zweier-Quote von null aus sechs Versuchen auf 26 Punkte. Zuletzt blieben die Leistungen des Neuzugangs hinter den Erwartungen. Beim Verein zeigte man sich geduldig und betonte, dass McClure sein Potenzial schon noch ausschöpfen wird — was sich nun als goldrichtig erwies.

„Es ist natürlich eine wunderbare Sache in so einem Derby als Sieger hervorzugehen“, kann Coach Felix Jambor es noch gar nicht wirklich glauben. „Größten Respekt an Güssing für das tolle Spiel und diese Kulisse!“ Ganz anders die Stimmung auf der Gegenseite: „Die Burschen haben super gekämpft, aber wir nichts von draußen getroffen. Das war zermürbend“, erklärt Güssing-Coach Daniel Müllner und gratuliert den „verdienten Siegern“ aus Eisenstadt.

Schon am Sonntag geht es mit dem nächsten Derby weiter, diesmal in der 2. Bundesliga und in Eisenstadt. Die Dragonz werden dabei mit geschwellter Brust aufs Feld gehen, die Güssinger müssen die erste Niederlage bis dahin verarbeiten.