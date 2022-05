Dragonz zogen ins Landesliga-Finale ein

Werbung

In der Basketball Landesliga starteten am Samstag die Play-offs mit dem Semifinal-Match zwischen den BBC Nord Dragonz und den Mattersburg Rocks. Nach zwei Siegen im Grunddurchgang gingen die Drachen als Favoriten ins Match und wurden der Rolle gleich vom Tip-off an gerecht.

Schon nach zehn Spielminuten lagen die Eisenstädter mit 26:11 um 15 Punkte vorne und gaben die Führung bis zum Buzzer nicht mehr her. Den enormen Vorsprung von 32 Punkten nach dem dritten Viertel dezimierten die Gäste aus Mattersburg zwar noch ordentlich, dafür kamen die Youngster im Landesliga-Kader noch zu einigen Spielminuten.

Matchwinner für den BBC Nord war diesmal Bundesliga-Stammspieler Lukas Knor mit 24 Punkten, David Trukesitz zeigte nach durchwachsener Leistung im letzten Grunddurchgang-Match wieder seine Klasse und steuerte 16 Punkte zum Mannschaftserfolg bei.

Mit dem Sieg stehen die Drachen nun im Finale um den Meistertitel, der Gegner entscheidet sich nächsten Samstag beim Match zwischen den Stadtrivalen, den UBC Eisenstadt Warriors, und den Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Der Sieger des zweiten Semifinale trifft dann am 12. Juni auf die BBC Nord Dragonz. Aufsteigen will allerdings keines der beiden Teams.