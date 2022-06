Eisenstädter Derby-Traum fürs Landesliga-Finale ist geplatzt

Werbung

Es wäre aus Eisenstädter Perspektive so schön gewesen: Hätten die Warriors sich im Semifinale gegen die Blackbirds aus dem Südburgenland durchgesetzt, würde der Meistertitel in der Landesliga im Stadtderby gegen die Dragonz ausgespielt werden. Aber Basketball ist kein Spiel der Konjunktive und der Meisterschaftsmodus nicht unumstritten.

Denn während die Warriors in unveränderter Besetzung antanzten, holten sich die Blackbirds Unterstützung von zwei Bundesliga-erfahrenen Spielern — die in der regulären Saison der Landesliga kein einziges Mal mit von der Partie waren. „Inwieweit dieses Vorgehen dem sportlichen Fairnessgedanken entspricht und einen Mehrwert für den Bewerb der Landesliga darstellt, ist sicher diskutabel“, so die Warriors. „Natürlich gratulieren wir den Blackbirds dennoch zum Einzug ins Finale.“

Denn sportlich gesehen waren die Blackbirds klar das bessere Team am Platz, vor allem was die Trefferquote anbelangt. Die Südburgenländer starteten nämlich gleich im ersten Viertel mit fünf Dreiern en suite und netzten so gut wie jeden Wurf ein.

Auf der anderen Seite genau das Gegenteil: Nur Felix Reimann verhinderte mit starker Leistung und 30 Punkten Schlimmeres, der Rest erwischte einen rabenschwarzen Wurftag und blieb im einstelligen Bereich. Der 65:106-Sieg für die Blackbirds geht unterm Strich definitiv in Ordnung, ein bitterer Beigeschmack bleibt dennoch: Die Warriors holten im Grunddurchgang fünf Siege in sechs Matches, die Blackbirds nur einen.

Am Samstag (18 Uhr) kämpfen die BBC Nord Dragonz zum Abschluss der Herren-Saison nun gegen die Blackbirds um den Meistertitel.