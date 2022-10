Erster Sieg in der Superliga für die Dragonz .

Die BBC Nord Dragonz setzten sich in einem nervenaufreibenden Krimi mit 91:88 gegen die Traiskirchen Lions durch. Beim ersten Match auf heimischem Parkett versenkte Oldie Petar Cosic vier Sekunden (!) vor dem Buzzer bei Gleichstand den entscheidenden Dreier zum ersten Sieg in der höchsten Spielklasse in der Vereinsgeschichte. Entsprechend ausgelassen wurde der Erfolg gefeiert. Mehr zum Sieg der Dragonz und der Superliga lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ.