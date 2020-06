Die Suche hat zwar länger dauert als erwartet, nun steht mit Felix Jambor aber der neue Coach der BBC Nord Dragonz fest. Nach dem Abgang von Coach Dusan Kozlica holte sich Dragonz-Obmann Roland Knor nun den Trainer der Swarco Raiders Tirol.

Neben der „Einser-Mannschaft“ in der 2. Bundesliga wird sich der neue Coach auch um die U19 und den Nachwuchs-Förderkader der Dragonz kümmern. Auch zukunftig sollen so die Eigenbau-Spieler fit für die höchsten Spielklassen gemacht werden und der Coach einen Überblick über den gesamten Verein haben.

Jambor hat in seiner Karriere bereits einige Stationen durchlaufen: Er ist als Video-Assistent und Athletik-Trainer beim Natinoalteam tätig, war bei den Bundesliga-Vereinen Kapfenberg und St. Pölten für den Nachwuchs verantwortlich, hat Erfahrung als Assistent-Coach der Bundesliga-Mannschaft gesammelt und die Agenden der Basketball-Akademie der St. Pöltener geleitet. Letzteres wird Jambor auch beim BBC Nord zu Gute kommen, ist doch die SR BBC Nord Akademie eine wichtige Säule des Vereins, wie Obmann Roland Knor betont. Dieser freut sich, „dass wir einen optimalen Nachfolger für Dusan Kozlica gefunden haben.“ Auch Neo-Trainer Felix Jambor sprüht vor Vorfreude: „Ich hatte vom ersten Gespräch an das Gefühl, dass hier Basketball Enthusiasten am Werk sind, die bei allen Leistungsgedanken eine Basketball-Familie sind.“