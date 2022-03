Landesliga: Dragonz mit Revanche

Am Samstag bebte beim Landesliga-Derby zwischen den BBC Nord Dragonz und den „Gästen“ der UBC Eisenstadt Dragonz wieder das Allsportzentrum. Die Youngsters der Bundesliga-Truppe waren von Beginn an heiß auf die Revanche für die Niederlage in der Hinrunde – kurz danach kam allerdings eine Corona-Zwangspause dazwischen.

Für die Warriors stand das Match schon vor dem Tip-off unter keinem guten Stern: Während die Drachen zum Teil mit der Bundesliga mittrainieren durften und in den letzten beiden Matches dort gar großteils mit Landesliga-Spielern Siege einfuhren, machte sich bei den Warriors die mangelnde Match- und Trainingspraxis deutlich bemerkbar.

Harmonierte die Truppe um Spielertrainer Jakob Völker zuletzt noch perfekt abgestimmt und stellte mit Felix Reimann, Philipp Kedl und Simon Killian drei der besten Spieler am Platz, kam es diesmal anders. Kedl kam verletzt nur zu wenigen Minuten Einsatzzeit, Reimann verletzte sich in Viertel zwei und Killian erwischte einen rabenschwarzen Wurf-Tag. Obendrein dominierten noch die körperlich überlegenen Dragonz unterm Korb und holten beinahe alle Rebounds.

Bei der „Heimmannschaft“ spielten Lukas Knor, David Trukesitz und ihre Kollegen befreit auf. Den Warriors waren sie dabei sowohl in der Defense, als auch in der Offense klar überlegen. „Wir sind mit der Aufgabe ins Spiel gegangen, unsere Fehler vom letzten Derby auszubessern. Ich denke, das ist uns mehr als gelungen“, resümiert Trukesitz, der gegen die Warriors in Bestform auflief, nach der Derby-Revanche.

Im Umschaltspiel agierten die Drachen sicherer und schneller als die Stadtrivalen, Würfe landeten häufiger im Netz und die Rebounds teilten sich die „Big Guys“ Lukas Knor und Tobias Hasenbichler auf. Unterm Strich waren die Jungdrachen in allen Bereichen überlegen, wie auch die Warriors nach der 77:29-Niederlage einräumen.

Wie und wann es in der Landesliga weitergeht, ist aktuell noch offen. Derzeit läuft die Terminkoordination zwischen den rot-goldenen Vereinen. Liga-Spitzenreiter sind weiterhin die Warriors mit fünf Punkten.