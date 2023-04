Tip-off für die heiße Phase der Landesliga

Bei den BBC Nord Dragonz fiel das letzte Spiel des Grunddurchgangs ins Wasser – da die Güssing/Jennersdorf Blackbirds absagten, wurde das Spiel mit 20:0 strafbeglaubigt. Die Zweier-Mannschaft der Superligisten führt damit ungeschlagen, mit einer souveränen Korbdifferenz von +109.

Wann und mit welchem Kader die Südburgenländer ihr Halbfinale gegen die Drachen bestreiten, ist derzeit noch offen. Denkbar ist jedenfalls, dass auch Superliga-Stammspieler Lukas Knor zur Landesliga-Truppe dazustößt. Allerdings könnten auch die Blackbirds Verstärkung aus der Zweiten Liga und der Superliga bekommen. Es bleibt also spannend, Fans dürfen sich jedenfalls auf ein spannendes Match freuen: „Mit Luki (Anm.: Knor) können wir die Güssinger auf jeden Fall nachhause schicken“, ist Center David Trukesitz überzeugt.

Der große Traum beider Eisenstädter Vereine wäre jedenfalls ein Stadt-Derby als krönender Abschluss der Landesliga-Saison. Auf Platz zwei der Tabelle folgt auch gleich das zweite Team aus der Landeshauptstadt. Die UBC Eisenstadt Warriors überholten die Mattersburg Rocks im letzten Match des Grunddurchgangs mit dem ersten dreistelligen Ergebnis der Vereinsgeschichte – und das trotz sieben Ausfällen. Gegen eine junge Mattersburger Truppe hatten die Publikumslieblinge leichtes Spiel und setzten sich souverän mit 106:44 durch.

Die sieben verbliebenen Warriors gaben gegen die Mattersburger B-Mannschaft den Ton an und ließen von Tip-off bis zum Buzzer nichts anbrennen. Das Ergebnis war verdienterweise der höchste Sieg in der Geschichte der Warriors.

Start der Halbfinali heute, Samstag

Am Samstag steigt im Allsportzentrum bereits das erste Match der Play-offs, die Warriors treffen erneut auf die Rocks (19.00 Uhr): „Wir freuen uns schon auf das Heimmatch und hoffen diesmal wieder gegen die A-Mannschaft antreten zu können“, so Point Guard Jakob Völker. Nach dem Aus in der Zweiten Liga sind die Rocks jedenfalls heiß auf einen positiven Saisonausklang und werden wohl personell stärker aufmarschieren als zuletzt.