Traum wird wahr: Eisenstadt-Derby um den Meistertitel

Am Wochenende jubelten beide Vereine aus der Landeshauptstadt - am Ende kann feiert aber nur einer. Nach dem Landesliga-Halbfinale am vergangenen Wochenende ist es nun fix: Der Meistertitel in der burgenländischen Landesliga geht entweder an die BBC Nord Dragonz oder an die UBC Eisenstadt Warriors. Beiden Teams gelang der Einzug ins Finale, wo nun ein hitziges Stadtderby ins Haus steht.

Als erstes Team lösten die Warriors ihr Ticket für das Titel-Match. Gegen die Mattersburg Rocks mussten die Publikumslieblinge nicht das letzte Hemd riskieren. Wie schon bei der Begegnung im Grunddurchgang kamen die Mattersburg Rocks mit einer Junior-Truppe ins Allsportzentrum, lediglich verstärkt von „Big Guy“ Patrick Csar. Unterm Korb bereitete der bullige Riese der Eisenstädter Rebound-Maschine Benny Iby zwar einige Probleme, wirklich knapp wurde es aber auch mit Verstärkung aus der Zweiten Bundesliga nicht.

Unterm Strich feierten die Warriors verdient und ungefährdet einen 80:51-Sieg, Top-Scorer bei den Eisenstädtern waren Johannes Grabenhofer und Jakob Völker mit jeweils 18 Punkten, Völker mit einer 100-prozentigen Dreier-Quote bei vier Versuchen.

Titelverteidiger Dragonz ziehen als Favoriten ins Finale ein

Noch klarer verteilt waren die Karten beim Match der BBC Nord Dragonz gegen die Güssing/Jennersdorf Blackbirds - die überhaupt mit nur sieben U19-Spielern aufmarschierten. Entsprechend deutlich fiel die Niederlage für die Südburgenländer aus, beim 107:69 im Allsportzentrum schossen sich die Dragonz quasi schon aufs Finale ein und dominierten nach Belieben - auch wenn bei den Drachen ebenfalls die junge Garde aufmarschierte.

„Es war vermutlich die beste Leistung, die wir in der Landesliga bisher gezeigt haben“, ist Center David Trukesitz stolz auf seine Dragonz. „Jeder hat seine Rolle erfüllt. Auch die U19- und U16-Spieler haben im letzten Viertel gezeigt, was sie können.“

Hochspannung vor dem Stadtderby

Nach den beiden Siegen herrscht derzeit noch die ungewohnte Situation, dass beide Eisenstädter Clubs jubeln - denn beide freuten sich gleichermaßen auf ein Hauptstädter-Duell um den Titel in der rot-goldenen Landesliga. Der Traum ging nun in Erfüllung - nach dem Match kann aber nur noch einer jubeln, entweder Dragonz oder Drachen.

„Für unser ist es das erste Finale in der Warriors-Geschichte. Entsprechend sind wir hochmotiviert“, so Warriors Point Guard Jakob Völker gespannt. Allerdings bekommen es seine Jungs mit einer Superliga-verstärkten Dragonz-Mannschaft zu tun. „Das ist für uns nichts neues, das scheint in der Landesliga gang und gäbe zu sein“, so der Routinier mit Verweis auf das Halbfinale gegen Güssing in der Vorsaison das letzte Liga-Match gegen die Dragonz.

„Es ist sicherlich eine Ehre für unsere Mannschaft, dass unsere Gegner uns offensichtlich als ernstzunehmende Herausforderung betrachten“, betont Völker und spart auch nicht mit Kritik: „Die Unterscheidung zwischen den Ligen sollte sicherstellen, dass das Niveau der Teams aufeinander abgestimmt ist. Wenn es aber nur um den Sieg geht, ist das nicht im Sinne des Sports. Es geht nicht nur um Titel!“

Das Ziel für die Warriors ist es nun zu zeigen, „dass auch unser Team auf höchstem Niveau mithalten kann. Es wird ein Herausforderung, aber auch eine Chance, uns zu beweisen und zu wachsen.“

Der Sport gewinnt auf jeden Fall

Der Sieger steht aber schon jetzt fest: der Eisenstädter Basketball-Sport. Denn ein voller Hexenkessel im Allsportzentrum ist bereits vorprogrammiert, beide Teams mobilisieren bereits ihre Fans. Sportlich sind die Drachen klar die Favoriten, beim Fan-Support haben aber die Warriors klar die Nase vorne. Zwar sind die Dragonz als Erster des Grunddurchgangs Heimmannschaft - aber nur am Papier. „Für die Warriors wird es sich vermutlich mehr nach Heimspiel anfühlen. Aber die Stimmung spornt auch uns an - das hat schon was“, so Dragonz-Center Trukesitz vorfreudig.

Gespielt wird voraussichtlich am 12. Mai, der genaue Termin steht noch nicht fest. Aller Wahrscheinlichkeit nach fällt die Entscheidung nächstes Wochenende.