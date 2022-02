Warriors heiß auf die Revanche

Nachdem die Pandemie die Amateur-Basketballer des Landes zu einer Zwangspause nötigte, dürfen die Eisenstädter Fans sich wieder auf ein Hauptstadt-Derby freuen.

Am Samstag (18 Uhr) steht die Rückrunde zwischen den UBC Eisenstadt Warriors und den BBC Nord Dragonz am Kalender. Das „Heimrecht“ haben dabei die Drachen, gespielt wird ohnehin im Allsportzentrum. Nach dem Höhenflug im Cup und der konstant starken Leistung in der 2. Liga brauchen die Dragonz nun auch auf Landesliga-Ebene einen Erfolg. Im „Auswärtsmatch“ im Herbst hatte die Truppe von Coach und Bundesliga-Profi Petar Cosic überraschenderweise das Nachsehen, die Warriors feierten den ersten Sieg seit dem Abschied der Neusiedl Storks aus der Landesliga.

„Die Fitness einiger Spieler ist nach mehreren Corona-Infektionen schwer einzuschätzen. Noch ist ebenso unklar, welche jungen Talente auflaufen werden“, steht Dragonz-Coach Cosic vor vielen Fragezeichen. „Aber die Spieler, die mit Sicherheit auflaufen, können die Partie jedoch kaum erwarten.“

Am wichtigsten sei jedenfalls, den jungen Talenten auch außerhalb der Bundesliga Spielminuten zu ermöglichen. Die Bundesliga habe aber natürlich Vorrang. „Primär geht es also um den Spaß am Spiel. Aber natürlich würden sich unsere jungen Eisenstädter über eine Revanche gegen den ,Lokalrivalen‘ freuen“, betont auch Jungdrache Daniel Hahofer.

Auch bei den Warriors waren die Trainings von Corona-Ausfällen geprägt. Aus Personalmangel wurde das Training daher mit den „Eisenstädter Legenden“, den Oldies, die früher unter dem Namen UBC Eisenstadt fungierten, zusammengelegt. Besonders bitter: Routinier Philipp Kedl fällt verletzungsbedingt aus. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf beiden Seiten enorm. „Die Dragonz sind jung, talentiert und sicher heiß auf die Revanche. Unsere Fans werden dafür sicher wieder für Stimmung sorgen, als wäre es ein Heimspiel“, erklärt Warriors-Spielertrainer Jakob Völker voller Vorfreude.

Wie und wann es in der Landesliga generell weitergeht, ist derzeit noch unklar. Aktuell läuft die Terminkoordination. „Aber wir wären durchaus hungrig auf mehr“, sind sich beide Eisenstädter Vereine ungewohnt einig.