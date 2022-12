Revanche für die Oberwart Gunners 

Werbung

Aus der Traum vom erneuten Einzug in den Final Four-Bewerb des Basketball Austria Cups. Die Dragonz werden nach dem Sensationssieg in der Superliga im Cup nun von den Oberwart Gunners zurechtgestutzt und unterlagen mit 65:87. Die beiden Stammspieler Rob Howard und Sebastian Käferle kehrten nach kurzer Krankheits- bzw. Verletzungspause rechtzeitig zum Cup-Match zurück. Dabei brachten sie spürbar mehr Schwung in die Mannschaft als die Gunners am Wochenende zeigten.

Der Schaden war für die Eisenstädter bereits nach fünfeinhalb Minuten angerichtet. Die Gunners ließen nämlich bis dahin keinen einzigen Punkt zu bis Nick Allen die Drachen mit einem Freiwurf aufweckte. Nach einem 1:22-Rückstand im ersten Viertel zeigten die Dragonz aber Kampfgeist und kämpften sich phasenweise sogar auf knappe zehn Punkte Rückstand, die meisten erfolgreichen Offensivszenen wurden aber mit ebenso erfolgreichen Oberwarter Retourkutschen beantwortet. Schließlich blieb es beim zu Beginn herausgespielten Vorsprung der Gunners, die Wende konnte der BBC Nord trotz starkem Einsatzes und 25 Punkten von Kyran McClure nicht mehr erzwingen.