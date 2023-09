Erstes Testmatch für die Dragonz in neuer Konstellation

Natürlich will man nicht gegen einen übermächtigen Gegner in die Saisonvorbereitung starten - etwas mehr Gegenwehr als beim 111:30 gegen den ungarischen Zweitligisten Celldömölk Basketball wäre aber schon drin gewesen. Das A-Team der Eisenstädter war angesichts der klaren Kräfteverhältnisse nur in Hälfte eins am Werk, die letzten Viertel konnten so der Nachwuchs und die jungen Eigenbau-Spieler ihre Klasse zeigen.

Kurzer aber souveräner Einsatz für die Legionäre

Was von den Legionären und Neuzugängen beim BBC Nord zu sehen war, überzeugte jedenfalls: Lukas Hahn hatte keine Probleme seine Mitspieler zu finden, die gegnerische Verteidigung zu penetrieren und Würfe zu generieren. Tino Sebalj erledigte seinen Job souverän und unaufgeregt, blieb aber unter seiner hochprozentige Trefferquote im Karriereschnitt. Nicht im Einsatz war der wohl vielversprechendste Neuzugang der Sommerpause: Tyler Stewart musste wegen Knieschmerzen auslassen, fühlte sich aber in Eisenstadt und am Spielfeldrand sichtlich wohl. Ein MRT verlief unauffällig, eine längere Pause wird wohl nicht nötig sein

Die junge Garde der Dragonz hinterließ jedenfalls einen starken Eindruck. Dogus Demirel, sofern der gestandene Forward angesichts seiner Reife noch zum Nachwuchs zu zählen ist, war den Ungarn in der Zone überlegen. Konstantin Sauer und Lenny Grafl ließen ihr Potenzial durchblitzen, auch wenn die Würfe nicht immer das Ziel fanden.

Zwei weitere Tests vor Saisonstart

Sebastian Kunc erwischte einen starken Wurftag, Aristide Boya war den gegnerischen „Big Guys“ mindestens eine Nummer zu groß, Valentin Pasterk tanzte regelmäßig die ungarische Defense aus. Nicht im Einsatz war Lukas Knor, der nach einer Knöchelverletzung aber bereits wieder am Weg der Besserung ist.

Als nächstes stehen Tests gegen die Deutsch Wagram Alligators und Soproni KC am Spielplan. Die Niederösterreicher gelten als ein ernstzunehmender, aber jedenfalls schlagbarer Gegner. In Sopron sind die Dragonz auswärts klarer Außenseiter, die starken Ungarn, bei denen teilweise fünfstellige Spielerhonorare gezahlt werden, machten bei der letzten Begegnung mit den Burgenländern kurzen Prozess.