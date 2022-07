Zack, Zack, Žák: Weiterer Zugang für die BBC Nord Dragonz

Werbung

Nach Valentin Pasterk von KOS Celovec schnappten sich die BBC Nord Dragonz den nächsten Spieler: Dominik Žák war bisher beim BK Redstone Olomuocko (Olmütz) in der Ersten und Zweiten tschechischen Basketball-Liga im Einsatz.

Bei den Drachen erhofft man sich vom tschechischen Scharfschützen Unterstützung auf der Forward-Position. Neben den bestehenden Dreier-Spezialisten wie Top-Scorer Kyran McClure und Neo-BBV-Präsident Sebastian Kunc soll künftig auch Žák außerhalb der Zone Punkte beisteuern.

Mit einer Dreier-Quote von 37 Prozent soll er der Superliga-Konkurrenz künftig Paroli bieten. Auch körperlich ist Žák — im Gegensatz zu McClure und Kunc — eine Macht, mit 2,01 Metern und durchschnittlich 7,3 Rebounds pro Spiel ist der 20-Jährige auch unter dem Korb eine Macht.

Žák ist auch für die 3×3- U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Bei der nächsten Runde der Nations League U21 könnte er bereits Bekanntschaft mit Neo-Drachen Valentin Pasterk machen, der für Österreich am Feld steht.

„Mit Dominik konnten wir einen vielseitigen Combo-Forward verpflichten, der uns Länge und Shooting auf der Wing-Position bringen wird“, ist Headcoach Felix Jambor vom tschechischen Youngster überzeugt. „Wir werden durch seine Verpflichtung in unseren Line-ups vielfältiger, und wir erhoffen uns auch einen großen Impact am Rebound, vor allem am offensiven Brett.“

Dominik Žák selbst sieht sich als Gewinner-Typ: „Ich treibe Sport und spiele Basketball, weil ich gerne gewinne. Also möchte ich so viele Spiele wie möglich gewinnen und dieser Mannschaft das zurückgeben, was sie mir gibt. Ich möchte alles tun, um zu zeigen, dass ich die richtige Wahl bin.“