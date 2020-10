Der erwartete Pflichtsieg blieb aus: Die BBC Nord Dragonz starteten mit einer Niederlage gegen die Basket Flames in die heurige Saison der 2. Bundesliga.

Die Basket Flames verzeichneten in der spielfreien Zeit acht Abgänge und haben sich stark verjüngt — entsprechend galt die verstärkte Dragonz-Truppe als klarer Favorit. Aber es sollte anders kommen. Dabei lief es zu Beginn noch gut für das Team von Coach Felix Jambor. Im ersten Viertel arbeiteten die Drachen einen soliden Acht-Punkte-Vorsprung heraus, den die Eisenstädter bis zum Ende des dritten Viertels mit kurzem Auf und Ab verwalteten.

Gegen Ende machte sich aber eine altbekannte Schwäche der Dragonz bemerkbar: das verflixte letzte Viertel. „Die Flames haben heute bis zum Schluss gefightet und wollten den Sieg mehr als wir“, resümiert Obmann Roland Knor nach dem verpatzten Saisonauftakt. Gegen Schluss schlichen sich nämlich einige Fehler beim BBC Nord ein, die Flames dagegen machten ihrem Namen alle Ehre und spielten „on fire“. Zum Buzzer standen die Jungs aus der Landeshauptstadt vor einer 82:85-Niederlage statt einem erwarteten Sieg.

„Wir nahmen das Spiel teilweise auf die leichte Schulter und es hat leider nicht mit dem Heimsieg zum Auftakt geklappt. Gratulation an die Flames zum Sieg und dem Kampfgeist bis zum Schluss“, erkennt auch Dragisa Najdanovic, der 16 Punkte gegen die Flames anschrieb, die Leistung der Wiener an.

Für den BBC Nord geht es am Samstag mit dem schweren Auswärtsmatch gegen die Panthers Fürstenfeld weiter. Um gegen die Steirer einen Erfolg zu erkämpfen, wird die Jambor-Truppe wohl diesmal konsequenter bis zum Schluss bleiben müssen. Fürstenfeld startete am Wochenende mit einem 98:67-Sieg gegen die Dornbirn Lions in die Saison. Obmann Knor ist aber sicher, dass seine Mannschaft die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gegen die Flames zieht: „Ich denke, dass das ein Weckruf an die Mannschaft ist und wir in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zeigen werden“, so Knor.