Bei den BBC Nord Dragonz ist man um Rekonstruktion des Infektionsweges bemüht, nachdem es in Runde eins der 2. Bundesliga zu fünf bestätigten Corona-Fällen gekommen war — „ohne jemandem die Schuld zuweisen zu wollen“, betont Obmann Roland Knor. Bisheriger Informationsstand: Ein Spieler der Basket Flames dürfte sich in der Arbeit angesteckt haben, und erst am Sonntag nach dem Match Symptome verspürt haben. Nach einem Test am Montag erhielt er am Mittwoch das positive Ergebnis, woraufhin sich die Dragonz freiwillig in Wien testen ließen. Der Schnelltest ergab eine Covid-19-Infektion bei fünf Spielern, die im Match am Feld standen. So der derzeitige Stand laut Obmann Roland Knor.

Es sei sehr unwahrscheinlich, dass sich die Spieler abseits des Feldes angesteckt haben. Sieben Spieler der Dragonz erhielten ein negatives Ergebnis. Allerdings war einer der Infizierten wohl als Trainer in der Kooperationsschule im Gymnasium Kurzwiese im Einsatz. Die Klasse 5A ist seither in Quarantäne.

Der Trainingsbetrieb wurde in allen Altersgruppen daraufhin eingestellt. Vor allem für den Nachwuchs ein herber Schlag: „Die Reaktion war großteils: Wann können wir wieder trainieren?“, schildert Knor: „Es scheint, als wäre die Angst vor den bürokratischen Folgen größer als die vor der Krankheit.“ Alle Kinder über zehn Jahre, die beim BBC Nord trainieren, wurden für zehn Tage in Quarantäne geschickt — auch mit einem negativen Testergebnis.

Kein Verständnis für Kinder in Quarantäne

Ein Umstand, auf den der sonst stets besonnene Obmann durchaus emotional reagiert: „Viele Kinder wohnen in engen Wohnungen und werden fast jeden Tag von der Polizei in der eigenen Wohnung kontrolliert. Das ist vollkommen überzogen“, ärgert sich Knor. Die Jugendlichen hätten ein enormes Bedürfnis nach Bewegung und hielten es in der engen Wohnung nicht mehr aus. „Sie dürfen nicht mal am Abend, wenn nichts auf den Straßen los ist, mit Maske spazieren gehen und Luft schnappen. Der Vergleich mit einem Gefängnis ist da nicht so abwegig“, findet der Vize-Präsident des Burgenländischen Basketballes (BBV) klare Worte. „Bei positiven Tests verstehe ich das natürlich, aber wieso droht man Jugendlichen mit negativem Testergebnis mit Strafen um 1.000 Euro, wenn sie das Haus verlassen?“

Das Fazit des BBC Nord-Obmanns — der als Chef eines der größten Nachwuchs-Sportvereine der Landeshauptstadt durchaus Ahnung von der Sache hat: „Man schießt hier mit Kanonen auf Spatzen. Gerade im Jugend- und Nachwuchsbereich braucht es ein Umdenken im Krisenmanagement.“