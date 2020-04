Die Auszeichnung für den Sportler des Jahres im Bezirk Eisenstadt holte sich heuer der Goalie des SV Wimpassing, Fabian Leeb, mit 580 Stimmen. „Ich war total überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die für mich so zahlreich abgestimmt haben“, so der Gewinner.

Vater Michael Leeb, seinerseits ehemaliger Kicker beim legendären SC Eisenstadt, freute sich über den Erfolg seines Sohnes bei der BVZ-Sportlerwahl: „Sein Ehrgeiz, seine Disziplin, seine Ausdauer und sein unbändiger Wille, sich ständig weiterzuentwickeln, wurden mit diesem Sieg belohnt.“ Diesen Kampfgeist habe er auch schon im Junioren-Bereich gezeigt. Die Stationen waren dabei typisch für ein rot-goldenes Talent: Vom Landesverbandsausbildungszentrum (LAZ) ging es in die Landesauswahl und in die Fußballakademie Burgenland (AKA). Nach dem Jugend-Bereich schaffte er den Übergang in den Erwachsenenbereich souverän. Mit 17 Jahren steht er als Torwart beim 2. Liga Nord-Verein SV Wimpassing im Tor und darf in seinen jungen Jahren schon jede Menge Verantwortung übernehmen.

Zusammenhalt hat einen besonderen Stellenwert

„Na sicher war ich überrascht“, freute sich die St. Margarethener Keglerin vom SKC Siegendorf, Verena Kugler, über ihren Sieg bei der BVZ-Sportlerwahl (8.878 Stimmen). „Die Kegler-Kollegen haben so fleißig für mich abgestimmt“, zeigte sich Kugler über die Unterstützung ihres Vereins beeindruckt. Dort ist sie seit 1995 Mitglied und hat sich schon einige sportliche Erfolge erarbeitet: Die Bundesmeisterschaften hat sie mit der Mannschaft und im Einzel gewonnen, auch einen Sieg bei den burgenländischen Meisterschaften holte sie bereits. Es gehe aber nicht nur um die sportlichen Erfolge: „Es gibt sicher bessere Kegler als uns, aber wir haben die beste Gemeinschaft im Verein.“

Das erkläre auch, wieso die Siegendorfer Kegler schon seit Jahren regelmäßig bei der BVZ-Sportlerwahl abräumen. „Bei uns würde nie jemand dem anderen die Schuld an einer Niederlage geben, weil er oder sie vielleicht schlecht gespielt hat. Das gibt es bei uns nicht“, spricht sie den Zusammenhalt im Verein an, der für sie einen besonderen Stellenwert hat.

Wie ihr Vater betont auch Verena Kugler die Notwendigkeit einer Kegelbahn im Ort: „Oft wird davon geredet, aber bisher ist nichts passiert“, erzählt sie etwas frustriert. Ansonsten ist die Keglerin vom SKC Siegendorf rundum zufrieden und wünscht sich für die Zukunft vor allem eines: „Dass der Zusammenhalt im Verein weiter bleibt wie bisher.“

Der SC Eisenstadt hat bekanntlich erst im Sommer des Vorjahres mit der Nachwuchsarbeit begonnen. U8, U10 und U12 wurden ins Rennen geschickt, um bei der BFV-Turnierserie sowie an der Meisterschaft teilzunehmen. Die U12 sicherte sich die Nachwuchs-Wertung im Bezirk (4.358 Stimmen). Dementsprechend war der Erfolg der Mannschaft von Trainer Andreas „Ziko“ Zankovitsch eine Top-Überraschung. Das Team, welches komplett neu formiert wurde, setzte sich im Herbst gegen alle anderen Gegner durch, wurde „inoffizieller“ Herbstmeister – denn seitens des BFV werden Tabellen erst ab der U13 geführt. Da der Spielbetrieb aller Voraussicht nach bis Ende Juni darniederliegen wird, ist die Enttäuschung bei den Youngsters groß. Coach Zankovitsch ruft aber regelmäßig bei seinen Kickern an, motiviert sie auch zu Übungen zuhause.

„Ich bin eben mehr die Gute Seele des Klubs“

Der Routinier vom SKC Siegendorf, Emmerich Schweifer, zeigte sich überrascht über seinen Sieg als „Gute Seele“: „Damit rechnet man natürlich nicht“, so der Sieger bescheiden (9.096 Stimmen). Für ihn abgestimmt haben in erster Linie die Keglerkollegen. Seine Familie sei genauso überrascht gewesen wie er und habe gar nicht daran gedacht, dass ihr Emmerich gewinnen könnte — dementsprechend haben sie auch nicht mitgestimmt, sonst hätte er sich noch deutlicher durchgesetzt. Seine Familie hatte allerdings gleich doppelt Grund zum Feiern: Tochter, Verena Kugler ist schließlich die neue Sportlerin des Jahres.

Beim Verein ist der St. Margarethener seit etwa 30 Jahren, damals hat er mit seinen Kollegen noch in der Bewag-Halle gekegelt. Mittlerweile müssen die Siegendorfer Kegler ins Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn ausweichen. Schweifers größter Wunsch wäre, dass zukünftig wieder im Ort gekegelt werden kann. Das sei auch für den Nachwuchs wichtig, um den es derzeit weniger gut steht.

In der ersten Reihe will er mittlerweile nicht mehr stehen: „Das sollen die Jungen machen. Wenn eine Arbeit anfällt, erledige ich sie natürlich gerne. Aber ich bin eben mehr die Gute Seele des Vereins“, erzählt Schweifer.