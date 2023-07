BFV-Cup: Der Startschuss fällt

Neudorf/Parndorf Juniors – Gols; Freitag, 19 Uhr (in Parndorf): „Das ist ein ganz starker Gegner“, sieht Gols-Trainer Johann Thüringer die Trauben auf einem hohen Zweig hängen. „Den Cup mag ich sehr gerne. Aber wir werden sicher nicht den kompletten Trainingsplan ausrichten“, so Thüringer.

„Die Golser sind eine starke Mannschaft und es wird mit Sicherheit eine schwierige Partie. Nichtsdestotrotz ist es ein super Test für uns und wir wollen dem Favoriten natürlich Paroli bieten“, berichtete Trainer Paul Hafner, der die Golser bereits im Testmatch gegen Parndorf beobachten konnte.

Aktuelle Infos: Bei den Golsern waren zuletzt Alexander Wendelin und Keeper Johannes Denk krankheitsbedingt außer Gefecht. Ihr Einsatz ist fraglich. Neudorf/Parndorf hat die komplette Mannschaft zur Verfügung.

Deutsch Jahrndorf – Leithaprodersdorf; Freitag, 19:30 Uhr: Die Deutsch Jahrndorfer brennen auf das erste Pflichtspiel. „Wir wollen es so lange wie möglich spannend halten“, sieht Jahrndorf-Coach Michael Guttmann den Landesligisten aus Leithaprodersdorf natürlich klar in der Favoritenrolle. „Aber wir sind gut drauf. So leicht geben wir uns nicht geschlagen.“

Mario Santner, Coach bei den Leithaprodersdorfern, betont, dass seine Mannschaft den Gegner nicht unterschätzen wird. „Deutsch Jahrndorf hat in der letzten Saison eine gute Rolle in der 2. Liga Nord gespielt. Natürlich ist das Ziel, eine Runde weiterzukommen.

Aktuelle Infos: Bis auf Offensivallrounder Leo Saliji (Hochzeit/Urlaub) sollten alle Mann bei den Gästen an Bord sein. Bei Deutsch Jahrndorf ist Patrik Majcher krankheitsbedingt fraglich.

Nickelsdorf – Kittsee; Freitag, 19:30 Uhr: Die Kittseer gehen mit dem nötigen Respekt in das Cup-Derby. „Aber natürlich wollen wir erfolgreich sein und eine Runde weiterkommen“, sprach Kittsee-Coach Rainer Weiß Klartext. Gleiches denkt Nickelsdorf: „Wir werden das Spiel sehr ernst nehmen und versuchen, weiterzukommen“

Aktuelle Infos: Bei Kittsee fehlt Michael Wenecker (Urlaub) fix. Jozef Sombat, Manuel Oswald und Christoph Drobela sind angeschlagen und daher fraglich. Die Nickelsdorfer wiederum müssen auf zwei Spieler verzichten: Christian Hareter und Leo Kellner.

Illmitz – St. Margarethen; Samstag, 18 Uhr: „Ein interessanter Gegner“, freut sich Illmitz-Coach Markus Tschida schon auf das Kräftemessen mit dem Landesligisten. „Wir wollen so lange wie möglich Paroli bieten.“ St. Margarethen möchte sich keine Blöße geben. „Wir sind Favorit und wollen weiterkommen. Alles andere wäre eine Enttäuschung“, so Sankt Margarethens Obmann Andreas Schuster.

Aktuelle Infos: Während die Gäste alle Wehwehchen auskuriert haben und aus dem Vollen schöpfen können, sind bei Illmitz Filip Kutaj und Thomas Salzl (beide angeschlagen) fraglich. Fix fehlen wird Neuzugang Patrik Gregora, da noch keine Spielberechtigung vorliegt.

Zurndorf – Klingenbach; Samstag, 18 Uhr: Der Underdog aus Zurndorf will sich mit aller Macht gegen den Landesligisten stemmen. „Wir wollen die Klingenbacher ärgern und versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten“, sagt Trainer Markus Geissler dem favorisierten Gegner den Kampf an

„Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Der Cup ist aber immer schwierig, wie die Vergangenheit schon gezeigt hat. Selten gewinnt man einen Schönheitspreis. Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns und wollen diese Hürde nehmen“, gibt sich Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl zuversichtlich.

Aktuelle Infos: Zurndorf ist komplett. Bei Klingenbach ist Goalgetter Jakub Sulc nach seinem Urlaub wieder dabei, Robin Tunjic wird aber noch fehlen (muskuläre Probleme) – sonst sind alle Mann an Bord.

St. Andrä – Gattendorf; Samstag, 18 Uhr: „Wir wollen wieder ein gutes Spiel zeigen, was rauskommt ist nebensächlich“, sagt Trainer Heinz Fleischhacker vom 1. Klasse Nord-Neuling St. Andrä.

Die Gattendorfer unterbrechen ihre Fest-Laune (Feuerwehrfest in Gattendorf) für einen kurzen Abstecher nach St. Andrä. Teammanager Norbert Schalling: „Wir verkaufen uns so gut es geht. Priorität hat aber natürlich die Meisterschaft und nicht der Cup.“

Aktuelle Infos: Die Zeiselbären haben voraussichtlich alle Kicker an Bord. Nur Manuel Schopf und Jan Ziniel sind noch fraglich. Die Gattendorfer haben drei Ausfälle: Simon Kammlander und Maximilian Bernthaler (beide verletzt), sowie Stefan Rossbach (krank).

Neufeld – Siegendorf; Samstag, 18 Uhr: Einer der Titelanwärter in der Burgenlandliga will in der Seestadt nichts anbrennen lassen. „Wir sind klarer Favorit, der Aufstieg ist Pflicht, da brauchen wir nicht darüber reden. Wir wollen auch heuer wieder so weit wie möglich in diesem Bewerb kommen“, erklärt Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr.

Die Neufelder gehen mutig in das Match, sind sich aber natürlich der Underdog-Rolle bewusst. „Für uns ist dieses Spiel ein besonderes Zuckerl in einer Saison, wo wir das 100-Jahr-Jubiläum feiern. Die Meisterschaft hat aber Priorität“, sagt Obmann Michael Lampel.

Aktuelle Infos: Siegendorfs Neuzugang Jakov Josic hat sich einen Muskelfasereinriss zugezogen und muss zwei bis drei Wochen pausieren, sonst kann Trainer Nikolaus Schilhan aus dem Vollen schöpfen.

Halbturn – Steinbrunn; Samstag, 18 Uhr: Im Rahmen der 100-Jahr-Feier des USC Halbturn findet dieses Cup-Match statt. Die Steinbrunner sind der Underdog, wollen aber in Halbturn den großen Wurf landen. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Für uns ist das kein Jux , sondern wir nehmen das sehr ernst“, sagte Steinbrunns Coach Mario Töltl. Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann: „Wir wollen weiterkommen. Wenn wir es nicht schaffen, wird aber auch keine Welt untergehen.“

Aktuelle Infos: Bei den Steinbrunnern fehlt Neuzugang Viktor Varga, sonst sind alle Spieler an Bord. Die Halbturner sollten komplett sein.

SK Pama – Winden; Sonntag, 16 Uhr: Beim SK Pama gibt es noch viele Unbekannte. „Es sind noch viele Aufgaben zu erledigen. Ich muss erst unsere Spielsysteme herausfinden und die Spieler kennenlernen“, berichtete Coach Zoltan Fekete. Dementsprechend sieht er das Cup-Match auch als eine Art Feldexperiment.

Winden kommt aus dem Kurz-Trainingslager motiviert ins Match und will eine gute Leistung abrufen. „Der Gegner hat sehr gute Spieler. Auf die müssen wir aufpassen“, weiß Windens Trainer Christian Bauer die Stärke der Pamaner richtig einzuschätzen.

Aktuelle Infos: Pamas Neuzugang Jakub Hronec ist verletzt. Zudem fehlt Keeper Stefan Weinzettl urlaubsbedingt. Die Windner müssen hingegen auf Sascha Savoric (Urlaub) verzichten.

Zagersdorf – Parndorf; Sonntag, 17 Uhr: Die Zagersdorfer gehen mit Ehrfurcht ins Match. „Wie haben mit dem Titelverteidiger das schwerste Los gezogen, und natürlich hängen die Trauben sehr hoch. Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen“, so Trainer Gerald Gollubics.

Parndorf wird keine Kicker für dieses Duell schonen. „Das ist unsere Generalprobe für die Meisterschaft. Und natürlich wollen wir als Titelverteidiger alles geben“, stellte Co-Trainer Wolfgang Fischer klar.

Aktuelle Infos: Bei den Heimischen sind Tobias Frank, Milos Zivanov, Valentino Lazarevic und Christoph Schaffer fraglich. Bei Parndorf wackelt nur der Einsatz vom angeschlagenen Mario Wendelin.

Breitenbrunn – Neusiedl; Sonntag, 18 Uhr: Der Aufsteiger steht vor einem Fußball-Leckerbissen. „Es ist wie die Kirsche auf der Sahnetorte“, freut sich Breitenbrunns Pressesprecher Matthias Hareter auf das Duell mit dem Ostligisten. Die Neusiedler, in der Vorsaison nur im Finale an Parndorf gescheitert, wollen in Breitenbrunn konzentriert ans Werk gehen . „Wir nehmen das Spiel sehr ernst“, verriet Coach Stefan Rapp.

Aktuelle Infos: Bei den Breitenbrunnern fehlt Christoph Schneider (Kreuzbandeinriss). Neusiedls Kader ist das große Fragezeichen, denn: „Der entscheidet sich erst nach dem Meisterschaftsspiel gegen TWL Elektra“, so Rapp.