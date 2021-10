Underdog Steinbrunn darf jubeln

ASV STEINBRUNN – SC BAD SAUERBRUNN 3:1

Der Herbstmeister der 1. Klasse Nord traf zum Jahresabschluss erneut auf einen Landesligisten. Die Gäste aus Bad Sauerbrunn starteten mit enormem Tempo ins Spiel. Nach 26 Minuten kam durch Torjäger Kubik die verdiente Führung. Doch Steinbrunn gewöhnte sich ans schnellere Spiel und in Halbzeit zwei folgten 45 Minuten Steinbrunner Dominanz. Nach dem Ausgleich nach einem erzwungenen Eigentor, war es Andreas Lemut der per Kreuzeckschuss die Führung brachte. Kevin Varga erzielte dann mit dem 3:1 den Endstand, auch weil ein weiteres Steinbrunn-Tor durch Philipp März umstritten aberkannt wurde. Die Cup-Reise geht also für die Mannschaft von Christian Meitz weiter: „Wir haben ein wenig gebraucht, aber die zweite Halbzeit von uns war gewaltig. Bei der komm ich gar nicht aus dem Schwärmen heraus.“

GATTENDORF – SIEGENDORF 0:4

Die Hausherren gaben von Beginn weg der Jugend eine Chance, am Feld standen 10 heimische Kicker, im Tor agierte seit langer Zweit wieder einmal Kemal Yarar. Die Gäste begannen konzentriert und machten rasch alles klar. Spätestens der 3:0-Treffer von Alois Höller mit dem Pausenpfiff brachte die Vorentscheidung. Das Gattendorfer Jungbrunnen-Team machte seine Sache bis zum Schlusspfiff ordentlich, Ehrentor war den Talenten aber keines gegönnt. Die ASVler ließen den Ball laufen, brachten den Sieg locker über die Runden. „Ein ungefährdeter Sieg für unsere Mannschaft. Wir haben das Spiel dominiert, auch dem einen oder aneren jungen Spieler die Chance gegeben und sind natürlich sehr zufrieden mit Leistung und Aufstieg“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer.