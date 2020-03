Bei der ersten Runde des BFV-Ladies-Cup war für die Damen des SV St. Margarethen bereits Schluss. Wenig überraschend unterlagen die Kickerinnen von Chiara Töltl den zwei Klassen höher spielenden Neusiedlerinnen mit 0:8 klar.

Töltl war mit der Vorstellungen ihres SVM nicht zufrieden, auch wenn ein Sieg ohnehin kaum zu erwarten war. „Die Vorgaben wurden überhaupt nicht umgesetzt. Unsere größte Schwäche ist derzeit noch die Konzentration“, ärgerte sich die Spielertrainerin. „Nur in den 20 Minuten nach der Pause haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Plötzlich haben die Abstände gepasst und wir haben keine Tore bekommen“, sieht sie auch das Potenzial ihrer Mannschaft. Auch bei der Fitness gilt es noch nachzubessern — man sei noch nicht da, wo man hinwill. „Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir aggressiver, disziplinierter und selbstbewusster gespielt hätten“, so Töltl. Man habe sich nicht schlecht verkauft, zumindest phasenweise. „Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen.“

Der Cup ist für St. Margarethen nun jedenfalls gelaufen. Am Samstag startet dagegen die Frühjahrssaison in der Niederösterreichischen Gebietsliga Industrieviertel. Gegen Bad Vöslau haben die Burgenländerinnen jedenfalls bessere Chancen als gegen die Bundesliga-Truppe aus Neusiedl. „Sie haben sich bis jetzt immer gegen uns geplagt“, sieht Töltl durchaus Möglichkeiten für ihre Elf.