Auftakt in der 2. Klasse Nord polarisierte

Vor Beginn der neuen Saison waren drei Vereine immer wieder in aller Munde – der FC Sankt Andrä, der UFC Purbach und auch der SV Wulkaprodersdorf. Sie galten und gelten für einige nach wie vor als Top-Favoriten auf den Aufstieg in die höhere Spielklasse. Für zwei dieser Teams gab es in den ersten Runden aber einen ordentlichen Dämpfer. Die Purbacher verloren das erste Match zu Hause mit 1:2 gegen den FC Großhöflein und konnten in Runde zwei gegen die Siegendorfer 1b den ersten „Dreier“ einfahren. Wirklich zufrieden gaben sie sich damit aber nicht. „Wenn wir ganz oben mitspielen wollen, müssen wir spielerisch besser werden“, betont Pressesprecher Stefan Hausmair. Auch in Wulkaprodersdorf ist die Stimmung derzeit betrübt. Null Punkte aus den ersten zwei Partien, noch dazu eine Derby-Niederlage gegen den SC Zagersdorf – zu wenig.

Csapo-Truppe überzeugt mit starken Leistungen

Einzig und allein die Sankt Andräer hielten bisher ihr Versprechen. Sechs Zähler und ein Torverhältnis von 6:0 heißt: alles im Lot bei den Seewinklern. Am Samstag kommt es dann zum Duell mit dem Überraschungs-Team aus Großhöflein. Denn wenn ein Team nach den ersten beiden Matches so richtig hervorsticht, dann ist das der FC Großhöflein. Bereits nach dem Auftaktsieg in Purbach waren viele überrascht, am zweiten Spieltag konnte man noch einmal nachlegen und auch Oslip souverän mit 3:1 besiegen. Kann die Truppe von Coach Peter Csapo wirklich die Großen ärgern und um den Aufstieg mitfighten?

Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker und Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics sind sich dessen sicher. Beide stellen klar, dass Großhöflein viel Qualität im Kader hat und sich im Sommer gut verstärken konnte.

Auch Neufeld und Zagersdorf stehen nach den ersten beiden Runden mit zwei Siegen aus zwei Spielen da, womit auch nur wenige gerechnet hätten. Man darf also gespannt sein, was diese Saison noch für unerwartete Wendungen im Angebot haben wird.