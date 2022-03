EBC holte den Meistertitel nach Eisenstadt

Als Claus Maurer im Sommer letzten Jahres den Weltranglistenersten und nunmehr fünffachen Weltmeister Dick Jaspers für die Dreiband-Bundesliga-Mannschaft des Eisenstädter Billardclubs verpflichtet hat, war das ohne Zweifel als Kampfansage zu verstehen. Es sollte endlich klappen mit dem ersten Meistertitel in der über 30-jährigen Geschichte des Vereins. Erreichen wollte man das mit einer Mischung aus Jaspers‘ Expertise, dem Riesen-Potenzial von Youngster Nikolaus Kogelbauer und der Zuverlässigkeit von etablierten Kräften wie Gerhard Kostistansky, Peter Varga und Maurer selbst, die allesamt auf internationalem Top-Niveau spielen.

Ein halbes Jahr später lässt sich sagen: Der Plan ist aufgegangen. Die Mannschaft startete gleich am ersten Spieltag mit einem fulminanten 8:0-Erfolg gegen den mitfavorisierten Billard Sportclub Elite und ließ in den darauffolgenden Spielen weitere wichtige Siege folgen. Runde für Runde überzeugte das Team mit soliden Leistungen, auch ohne Dick Jaspers. Die Tabellenführung war dem EBC nicht mehr zu nehmen, nur einmal konnte man in bisher zehn Spielen nicht gewinnen. So war der Meistertitel bereits zwei Spiele vor Schluss fixiert und das Match am Dienstag gegen den Billard Sportklub Favoriten wurde zur Kür. Als bereits feststehender Meister gaben sich die Eisenstädter auch gegen den Tabellenfünften keine Blöße und siegten mit 8:0. „Es war eine solide Leistung von uns, wir haben nichts anbrennen lassen“, resümierte Mannschaftsführer Maurer unmittelbar nach dem Sieg.

Gute Chemie und Nachwuchs als Knackpunkt

Der Meistertitel ist für ihn und seine Vereinskollegen die Bestätigung dafür, dass sie beim EBC in den letzten Jahren einiges richtig gemacht haben. Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt, ebenso wie die Atmosphäre bei den Spielen. Das bestätigt auch Youngster Nikolaus Kogelbauer im Gespräch mit der BVZ. „Wir verstehen uns und haben einen sehr guten Teamgeist.“

Der Verein setzt im Vergleich zur Konkurrenz verstärkt auf jüngere Spieler wie Kogelbauer oder auch Patrick Butora, der sich eigentlich auf Pool-Billard spezialisiert hat und dort in der landesweiten Rangliste auf Platz zwei liegt, aber parallel dazu nach wie vor Dreiband spielt. Sie können von erfahrenen Männern wie Maurer, Jaspers oder dem achtfachen Staatsmeister Gerhard Kostistansky profitieren. So trainiert beispielsweise Nikolaus Kogelbauer immer mit Weltmeister Dick Jaspers, wenn dieser in Eisenstadt ist. „Er kann Niko viel neues Wissen vermitteln. Das war auch der Hauptgrund, warum wir ihn zum EBC geholt haben“, so der Neusiedler Claus Maurer. Die Förderung von Kogelbauer hat für ihn höchste Priorität. Der 19-jährige Wiener ist zum EBC gewechselt, weil er hier die Chance erhält, sich in seinem jungen Alter in der Bundesliga zu beweisen.

Er fühlt sich in Eisenstadt wohl, wie er der BVZ verrät: „Der Klub ist modern und hell, die Leute sind sehr hilfsbereit. Es ist einfach schön, hier Zeit zu verbringen.“ Nachdem er heuer meist als drittgereihter Spieler zum Einsatz kam, soll Kogelbauer nächstes Jahr weiter vorne gereiht werden, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen zu können. Dick Jaspers wird dann nur mehr für zwei absolute Spitzenspiele nach Eisenstadt reisen. Mehr Verantwortung zu haben, ist für Kogelbauer eine schöne Sache, „denn als höher gereihter Spieler hat man bessere Gegner, was gut ist, um Erfahrung zu sammeln.“ Die wird es brauchen, um sich auch in der kommenden Saison wieder gegen die starke Konkurrenz in der Liga zu behaupten. Um auch auf lange Sicht sicherzustellen, dass Eisenstadt im Dreiband eine Macht bleibt, startet der EBC jetzt ein Programm zur Nachwuchsförderung. „Es darf sich jeder bei uns melden, sowohl Burschen als auch Mädchen“, erklärt Maurer.

„Aus allen Bewerbungen werden wir nach einer kostenfreien dreimonatigen Schnupperzeit die besten zehn Nachwuchsspieler auswählen, die wir dann im Verein fördern.“

Wer Interesse hat, kann sich an die Mailadresse sportleitung@bsvoe.com wenden und wird anschließend an den EBC weitervermittelt. „Das Ganze ist quasi wie eine Billard-Castingshow“, erklärt der Neusiedler. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer.“