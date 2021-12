Jaspers ist Weltmeister

Der Niederländer Dick Jaspers, der für den Eisenstädter Billardclub in der Österreichischen Dreiband-Bundesliga spielt, krönte sich im ägyptischen Sharm-el-Sheikh zum fünften Mal zum Weltmeister. Der Weltranglisten-Erste präsentierte sich im gesamten Turnierverlauf stark und setzte sich in einem packenden Herzschlagfinale mit 50:47 gegen den Türken Murat Naci Coklu durch.

Damit streifte er die Siegprämie von 20.000 Euro ein und baute seinen Vorsprung in der Weltrangliste weiter aus. In der Bundesliga wird Jaspers mit dem EBC im neuen Jahr wieder im Einsatz sein. Am 11. Jänner treffen die Eisenstädter auf den Billard Sportclub Elite, Ende des Monats geht es dann gegen die Wiener Billard Assoziation mit Staatsmeister Arnim Kahofer.

Der Wiener war Österreichs einziger Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft, er schied bereits in der Vorrunde unter anderem gegen den späteren Finalisten Coklu aus.