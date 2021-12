Wieder Medaille für den EBC

Nur eine Woche nach dem Weltmeistertitel von Galionsfigur Dick Jaspers konnte ein weiterer Spieler des Eisenstädter Billardclubs (EBC) international reüssieren. Nachwuchshoffnung Nikolaus Kogelbauer gewann bei der Dreiband-U25-Europameisterschaft im spanischen Murcia die Bronzemedaille.

Der 19-jährige Wiener startete gut in das Turnier und gewann in der Vorrunde ohne große Mühe all seine drei Spiele. Wirklich brenzlig wurde es erstmals im Achtelfinale, als Kogelbauer schon mit dem Rücken zur Wand stand und gegen den Franzosen Enzo Riquart über weite Strecken zurücklag. In der Schlussphase zeigte er aber das robustere Nervenkostüm und setzte sich letztlich mit 40:38 durch. Nachdem er sich im Viertelfinale- ebenfalls nach starker Schlussphase- mit 40:36 gegen Alessio D‘ Agata aus Italien behaupten konnte, wartete im Halbfinale der Spanier Ivan Mayor. Der stark favorisierte Lokalmatador gab sich keine Blöße und ließ Kogelbauer keine Chance.

Maurer: „Wir sind schwer begeistert“

17:40 lautete das Endergebnis aus Sicht das Österreichers, für den das Turnier damit beendet war. Sein spanischer Gegner war schließlich auch im Finale nicht mehr zu stoppen und holte verdient den Titel. Nikolaus Kogelbauer nahm neben ihm auf dem Siegertreppchen Platz und durfte sich nach dem Halbfinal-Aus über Bronze freuen.

Er blickt zufrieden auf das Turnier zurück, obwohl er sich in Spanien spielerisch nicht immer wohlgefühlt hat: „Unterm Strich ist mein dritter Platz schon ganz ordentlich, weil ich über das gesamte Turnier hinweg zu kämpfen hatte und mein Spiel nicht richtig gefunden habe.“

Seine Teamkollegen vom EBC sind mächtig stolz auf das Küken im Team: „Wir sind schwer begeistert, weil er nach seinem Vize-Europameistertitel vor zwei Jahren bewiesen hat, dass er keine Eintagsfliege ist“ freut sich Mannschaftsführer Claus Maurer.