Zwei Stockerlplätze für Eisenstädter Billardclub

Ingrid Englbrecht und Arnim Kahofer haben sich am vergangenen Wochenende bei der, in der Wiener Billard Assoziation ausgetragenen, Dreiband Staatsmeisterschaft am Matchbillard die Titel gesichert. Englbrecht blieb in der gesamten Konkurrenz ungeschlagen und lieferte im Finale ihre beste Leistung ab. Die bald 75-jährige Wienerin vom Billard Sportklub Augarten setzte sich gegen ihre „ewige“ Rivalin Helga Mitterböck vom Billard Sportklub Union deutlich mit 25:15 durch. In der Allgemeinen Klasse bestätigte Arnim Kahofer im Finaldurchgang am Sonntag seine bereits in der Vorrunde gezeigten Leistungen und holte in seinem Heimatverein (Wiener Billard Assoziation) souverän seinen sechsten Dreiband-Titel. Der Wiener bezwang am Finaltag zunächst Manfred Müller vom BC Elite Wien mit 40:20 und distanzierte in den folgenden Begegnungen auch den für den Eisenstädter Billardclub antretenden Neusiedler Claus Maurer mit 40:29 und den ebenfalls bei Eisenstadt aktiven Wiener Gerhard Kostistansky mit 40:28 deutlich.

Der Vize-Meistertitel ging wie im Vorjahr an Gerhard Kostistansky. Die direkten Duelle mit Manfred Müller (40:39) und Claus Maurer (40:37) entschied er knapp für sich. Die Bronzemedaille sicherte sich Maurer durch einen 40:35-Sieg gegen Müller.