Es ist ein Kraftakt in jeder Hinsicht, den die Athleten vom Team Fitness-Palast Eisenstadt in der aktuellen Saison absolvieren. Matthias Leitgeb, Johannes Lieberich, Florian Gindl und Rafael Skrzyniarz sind seit Anfang Juli in der Vorbereitung auf das Wettkampf-Jahr, das am 5. Oktober begann.

Sechs Kraft-Trainingseinheiten pro Woche sowie täglich 30 Minuten Cardio standen monatelang an der Tagesordnung. Der Lohn dafür ist zum Saison-Auftakt bereits großartig. Allen voran Lieberich, der sich bei der slowakischen Meisterschaft nicht nur den Sieg in der Klasse Men 1 sicherte, sondern auch den ersten Gesamtsieg (sprich Bester des gesamten Events) seiner Karriere abräumte.

Eine Woche später wiederholte er das Kunststück in Prag. Weiters räumte er den Klassensieg in Warschau beim Saisonstart ab und wurde beim bisherigen Saison-Höhepunkt in London (PCA-Event) in der Klasse Men Tall Zweiter. Aber nicht nur Lieberich strahlte über Erfolge. Matthias Leitgeb siegte in Warschau (Bodybuilding Classic +179cm) genau so wie Florian Gindl (Bodybuilding Classic -179cm). Raffael Skrzyniarz holte in Polen einen zweiten Platz hinter Leitgeb.

Gindl und Leitgeb durften sich auch in London über Top-Resultate freuen: Platz drei gab es für Leitgeb (Classic Tall) und Rang vier für Gindl (Men Medium). In der Slowakei gewann Gindl die Classic Klasse und Leitgeb wurde Dritter (Bodybuilding Classic). Ähnlich stark war der Auftritt zuletzt in Prag, wo Leitgeb Platz drei (Bodybuilding Classic) und Gindl den Sieg (Classic) einfuhr.