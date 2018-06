Nachdem der Wind im Laufe der Wettbewerbstage zunahm, kam auch in die aktuelle Runde der Segel-Bundesliga mehr Schwung. Bereits am ersten Tag setzten sich der Union Yachtclub Wolfgangsee und der Union Yachtclub Mattsee ab, in den Folgetagen verlor die Verfolgergruppe immer mehr den Anschluss.

Darunter auch die Titelverteidiger aus dem Burgenland: Die Segler vom Neusiedler See rangieren nach dem zweiten Wettkampftag auf dem siebenten Platz, durften allerdings bereits drei Wettfahrtsiege bejubeln. Damit sind die rot-goldenen Seger jenes Team, das am öftesten als Erster über die Ziellinie fuhr.

Zajac/Matz segeln am Medal Race vorbei

„Als eines der erfahrensten Teams müssen wir aufpassen, dass uns die Jungen nicht bereits den Rang ablaufen. Das Feld wird sich weiter zusammenschieben, die Newcomer werden von Wettfahrt zu Wettfahrt besser. Wir dürfen uns nicht nervös machen lassen und müssen weiter ruhig bleiben. Wir konnten uns bereits letzte Woche bei der Champions League Qualifikation in Porto Cervo gut auf den Saisonauftakt vorbereiten, auch wenn diese nicht so erfolgreich war,“ erklärte Steuermann Rene Mangold vom Burgenländischen Yachtclub (BYC).

Auch Thomas Zajac und Barbara Matz hatten trotz guter Leistung das Glück nicht auf ihrer Seite beim Weltcup-Finale vor Marseille.

Knapp. Thomas Zajac und Barbara Matz verpassten vor Marseille das Medal Race und mussten sich mit dem elften Platz zufrieden geben. | zVg/OeSV

Am letzten Tag riss mit einem 13. Platz der Faden, mit einem sechsten und einem achten Platz hielt das Duo die Chance aufs Medal-Race aber offen. In der letzten und entscheidenden Wettfahrt konnte das österreichische Nacra17-Duo allerdings nicht mehr zulegen und beendete das Weltcup-Finale auf Rang elf.

„Es ist natürlich bitter, wenn man das Medal-Race knapp verpasst“, ärgert sich Steuermann Zajac noch im Nachhinein. „Unsere Leistung war diese Woche nicht zufriedenstellend. Wir sind leider bei unseren Material-Experimenten in die falsche Richtung gegangen. Jetzt gilt es bis zur Kieler Woche das Tempo wieder zu finden.“ Der Blick des Duos ist also fest nach vorne gerichtet.