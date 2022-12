Rot-goldene Schwimmer mit Platz zwei bei Sportunion-Titelkämpfen

Werbung

Die Sportunion Bundesmeisterschaften im Schwimmen zogen wieder zahlreiche Vereine aus Österreich an, die sich in einem Bundesländer-Vergleichswettkampf im 50 Meter Schwimmbecken in der Südstadt konkurrierten.

Aus dem Burgenland mit dabei waren die Vereine Eisenstädter Schwimmunion, Union Schwimmclub Eisenstadt sowie Leihgaben der Schwimmunion Neusiedl, die noch auf die Sanierung des Hallenbades Neusiedl warten. In einem spannenden Finale musste sich das Team Burgenland nur knapp den Schwimmerinnen und Schwimmern aus Wien geschlagen geben, was trotzdem für einen zweiten Platz reichte.

„Bin stolz auf die Leistung unserer Schwimmtalente“

Das Herren-Team belegte in seiner Wertung sogar den ersten Platz. Das Damen-Team musste einige Ausfälle von Leistungsträgerinnen, beispielsweise EM-Medaillengewinnerin Lena Grabowski, kompensieren, erreichte dennoch den vierten Platz. Ein besonderes Erlebnis war es, gemeinsam als Team aufzutreten. Sportunion Burgenland-Präsidentin Karin Ofner: „Es ist schön zu sehen, wie über Vereinsgrenzen hinweg im Team Burgenland mit unserer Spartenreferentin Lena Sebauer zusammengearbeitet wird und so mit dem zweiten Platz auch ein toller Erfolg möglich wurde. Mein Dank gebührt auch unserer Bundesspartenreferentin Uschi Manhardt für die gute Organisation der Veranstaltung in der Südstadt.“ Für Lena Sebauer waren es die ersten Bundesmeisterschaften als Spartenreferentin Schwimmen: „Ich bin stolz auf die Leistung unserer Schwimmtalente und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und mit der Sportunion. Wir konnten mit den besten Athleten Österreichs mithalten, wie unser zweiter Platz in der Gesamtwertung eindeutig beweist.“