Andau: Rückkehr zur alten Heimat

Werbung

Maximilian Mikula und Angelo Lahi. Die beiden Parndorfer lernten beim SC/ESV ihr fußballerisches Handwerk, ehe sie in Andau Fuß fassten und jetzt aus der Kampfmannschaft nicht mehr wegzudenken sind. Am Freitag kehrt das Duo an die alte Wirkungsstätte zurück und muss dort im Derby bestehen. „Sicher ist es etwas Besonderes. Ich bin jetzt das vierte Jahr weg und komme wieder zurück“, wird Lahi kurz melancholisch. Im Nachsatz wird die neue Ausrichtung des 23-Jährigen aber klar: „Ich spiele jetzt für Andau und wir wollen in Parndorf gewinnen.“ Zumindest am grünen Rasen war Freundschaft also gestern. Ähnlich ist es bei Mikula, der im Vorfeld „Respekt und Freude“ empfindet. Der 21-Jährige sieht gute Chancen auf Punktezuwachs. „Wir haben noch keine Niederlage und Parndorf ist angeschlagen. Aber wir wissen auch, dass der SC/ESV eines der stärksten Teams hat.“ Sowohl Lahi als auch Mikula waren zuletzt übrigens verletzt. Beide versicherten aber unisono und rechtzeitig vorm Derby: „Wir sind wieder vollständig fit.“