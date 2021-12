ASKÖ Klingenbach: Chromy kehrt wieder zurück

Nach seinem nicht ganz freiwilligen Abgang beim SV Leithaprodersdorf (Anm.: Aufgrund der Verpflichtung von Marcel und Michael Wölfer plante man beim SVL ohne Legionäre) war Defensivallrounder Filip Chromy nicht lange ohne einen Verein. Ex-Klub Klingenbach hat sich gleich um seine Dienste bemüht. „Als wir gehört haben, dass Filip wieder auf dem Markt ist, mussten wir handeln. So einen Routinier wollten wir unbedingt wieder in unseren Reihen haben. Wir wissen, was wir an ihm haben und er kennt den Verein und das Umfeld bestens. Außerdem war er auch ein Wunschspieler unseres Trainers“, bestätigte Obmann Dominik Dihanich den Transfer des 29-jährigen Slowaken.

Toth bringt nicht mehr alles unter einen Hut

Nach zwei Gesprächen war die Rückholaktion dann perfekt. Der ASKÖ Klingenbach war schließlich intensiv auf der Suche nach einem Spieler, da auch ein Abgang feststeht. Mit Mario Toth verlässt ein Defensivallrounder die Grenzgemeinde. „Job, Familie und jetzt auch noch Studium ließen sich nicht mehr mit seinem Engagement hier unter einen Hut bringen. Er hätte maximal einmal zum Training kommen können, das ist für einen Burgenlandligaspieler aber zu wenig“, so Dihanich. Also geht man nun schon im Winter getrennte Wege. „Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere sportliche Laufbahn.“ Wohin es den Legionär zieht, steht noch nicht fest. Er wird allerdings nicht der einzige Abgang bleiben. Auch nach einem neuen Rechtsverteidiger müssen sich die Klingenbacher umschauen.

Ehrnhofer wechselt in die Regionalliga Ost

Denn Christian Ehrnhofer wird in der Rückrunde nicht mehr für die Mannschaft von Coach Wolfgang Hatzl auflaufen. Er wechselt in die Regionalliga Ost zum SC Wiener Neustadt. „Wenn es sich ein Spieler sportlich verbessern kann, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Für uns ist es aber ein schmerzlicher Verlust. Er ist auf der rechten Seite eine Macht. Wir gönnen es ihm natürlich, sich eine Liga weiter oben zu versuchen. Das spricht aber auch für unsere Arbeit, da haben wir wohl alles richtig gemacht. Diesen Weg werden wir auch weitergehen, um jungen Kickern als Sprungbrett nach oben zu dienen“, ist Obmann Dominik Dihanich stolz auf die gute Arbeit im Verein.

Ein Ersatz ist inzwischen auch schon gefunden worden. Raphael Ebner heuerte zu Wochenbeginn in der Grenzgemeinde an. Der Allrounder kickte zuletzt in Sankt Margarethen, war aber lange wegen einer hartnäckigen Wadenzerrung außer Gefecht. Davor war Ebner auch schon beim FC Deutschkreutz und dem ASV Siegendorf im Einsatz. „Ich freue mich sehr, dass es mit dem Transfer nach Klingenbach geklappt hat. Ich kenne ja die Spieler von den zahlreichen Duellen und freue mich auf die neue Herausforderung“, so Ebner, der wieder voll fit ist.

Damit ist das Transferprogramm in der Grenzgemeinde abgeschlossen.