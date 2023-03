ASKÖ Klingenbach: Niederlage in der „Heimfestung“

Werbung

KLINGENBACH - PINKAFELD 1:3. Die „Heimfestung Grenzstadion“ wurde bereits im ersten Heimspiel eingenommen. „Es war irgendwie eine komische Partie. In der ersten Halbzeit fanden wir einfach nicht ins Spiel, da haben wir uns die Schneid abkaufen lassen. Wir haben keine Bälle halten können. In dieser Phase war Pinkafeld aggressiver“, analysierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl die Auftaktniederlage. Nach 23 Minuten gingen die Südburgenländer glücklich in Führung. Eine Flanke von Hannes Gamperl wurde – auch mit Hilfe des Windes – ins Kreuzeck geblasen. Nach einer guten halben Stunde gelang den Heimischen – ebenso glücklich – der Ausgleich. Nach einer Kerze im Strafraum wurde Goalgetter Alexander Hofleitner beim Stoppversuch gestoßen – Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und versenkte zum 1:1 (34.). Gleich mit Wiederanpfiff attackierte Hofleitner etwas zu ungestüm und sah seine zweite Gelbe Karte – Gelb-Rot (35.).

Zwei Umstellungen nach Gelb-Roter Karte

In der Pause brachte Hatzl mit Maximilian Mad und Erich Petrilak zwei frische Kräfte und stellte etwas um. In Unterzahl wehrten sich die Hausherren so gut es ging. Nach einem weiten Pass zwischen Abwehr und Keeper Stefan Schuller kam der Ball etwas glücklich zu David Korherr, der aus kurzer Distanz ins leere Tor schoss (50.). In weiterer Folge warf Klingenbach alles nach vorne und machte Pinkafeld das Leben schwer – allerdings nur mit untauglichen Mitteln. Die größten Ausgleichschancen vergaben Jakub Valek und Marco Laubner. Die Gäste trafen per Weitschuss zunächst die Latte. Jura Stimac machte in der letzten Minute nach einem Konter endgültig den Deckel drauf (93.). Für die Pinkafelder ein echter Start nach Maß. Diese hatten mit einigen prägenden Ausfällen zu kämpfen und so konnte man die Leistung nicht hoch genug werten. „Wir wussten, dass wir dort aufgrund der Platzverhältnisse kaum spielerische Lösungen finden werden können und wollten die Bälle so weit hinter die Kette bringen“, analysierte SCP-Trainer Christoph Monschein, um anzufügen: „Das ist für uns natürlich ein richtig guter Start, auch weil die Spitze noch einmal enger zusammenrückte.“

Statistik

ASK KLINGENBACH - SC HERZ PINKAFELD 1:3 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (23.) Gamperl, 1:1 (34., Foulelfmeter) Hofleitner, 1:2 (50.) Korherr, 1:3 (90+3.) Stimac. Gelb-Rote Karte: Hofleitner (35., Foul). Reserve: 3:3 (Kröss, Laubner 2; Alfarwan, Posch, Hofer). SR: Maxharri (K: schwach/P: schwach).- Klingenbach, 220. Klingenbach: Schuller; Wild (46. Mad), Valek, Ivancsits, Blazevic (79. Kröss); Eisner (46. Petrilak), Klemenschitz, Grafl; Lady, Jagschitz (66. Laubner); Hofleitner. Pinkafeld: Andi Diridl; Stefan Diridl, Röhrling, Nyirö, Gamperl (81. Wenninger); Reiter, Kracher (90. Seidl); Jonathan Pahr, Stimac; Korherr (91. Balla), Nagy.