ASKÖ Klingenbach: „Willy“ Hatzl hat verlängert

Nach dem erfolgreichen Herbstdurchgang liegen die Klingenbacher sensationell auf dem sechsten Tabellenplatz der Burgenlandliga. Die harte Arbeit unter Trainer Wolfgang „Willy“ machte sich bezahlt – auch für den Betreuer. Der ASKÖ Klingenbach verlängerte frühzeitig den Vertrag des Niederösterreichers um ein Jahr bis Sommer 2023.

„Der sportliche Erfolg und die Entwicklung sprechen klar für ihn. Zudem ist das Klima im Team super, auch die menschliche Komponente ist top. Das Gesamtpaket in dieser Zusammenarbeit passt. Wir hoffen, dass wir mit seiner Verpflichtung den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt haben“, freut sich Klingenbach-Obmann Dominik Dihanich über die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer. Auch Hatzl selber ist über die Verlängerung mehr als erfreut: „Die Verhandlungen, wenn man das so überhaupt bezeichnen kann, waren relativ rasch erledigt. Ich habe mich vom ersten Moment an hier wohlgefühlt. Es ist alles so eingetroffen, wie es mir vor meinem Engagement bestätigt wurde. Klingenbach ist ein gut geführter, bodenständiger Verein. Die sportliche Entwicklung ist auch sehr gut. Das Wichtigste für mich ist aber, dass der Wohlfühlfaktor stimmt“, zeigt sich Hatzl sehr zufrieden mit dem Status quo.

Auch die Transfers passen für den Cheftrainer. „Nach den Abgängen von Mario Toth und Christian Ehrnhofer musste der Verein handeln. Mit Filip Chromy und Raphael Ebner haben wir einen guten Ersatz gefunden.“ Hatzl selbst hat auch vor der Verpflichtung mit beiden Spielern telefoniert. „Bei Chromy weiß man, was man bekommt. Er war ja auch schon einmal in Klingenbach, ist ein toller Kicker. Wenn Ebner auch verletzungsfrei bleibt, dann kann er uns natürlich weiterhelfen. Beide passen sehr gut zum Verein.“

In der Rückrunde werden mit Oliver Prior (wieder zurück nach Knieproblemen) und Michael Wild (Langzeitausfall) zwei Kicker in den Kader zurückkehren. Auch für die Reserve hat man einen Neuen geholt. Patrick Hanbauer kommt vom SC Eisenstadt dazu.