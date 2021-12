ASV Siegendorf auf der Suche nach jungen Talenten

Ungeachtet dessen, ob Philipp Reinisch vom SV Sankt Margarethen jetzt kommt oder nicht, ist der ASV Siegendorf in Gesprächen mit zwei jungen Nachwuchstalenten. „Wir stehen mit zwei Kickern in Verhandlungen, im Winter ist es aber schwer. Wir haben noch zwei Monate Zeit, die Gesprächen können sich noch in die Länge ziehen, auch wenn wir rasch Nägel mit Köpfen machen wollen“, berichtete Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer.

Ein weiterer, bereits vor Wochen fixer Abgang, hat nun auch einen neuen Verein gefunden. Sebastian Drga wechselt in die Gebietsliga Süd/Südost zum ASK Bad Fischau-Brunn. Für Goalgetter Christian Stanic gibt es konkret noch keinen Abnehmer, aber Klubs aus der Regionalliga sind an ihm dran.