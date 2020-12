Der ASV Siegendorf nutzt die spielfreie Zeit, um weiter den Rasen der Sportanlage zu sanieren. Insgesamt 25 Tonnen Quarzsand wurden von der Firma Richter Rasen in den Platz gepumpt und diesen begradigt. „Der Rasen sieht wieder aus wie von einem Golfplatz. Im März wird dann noch einmal gedüngt“, schwärmt Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer über den Zustand des Rasens der Sveta Group-Sportanlage.

Beim ASK Klingenbach gab es kürzlich wieder ein Zoom-Meeting via Internet, wo Trainer Wolfgang „Willi“ Hatzl jedem Spieler sein individuelles Trainingsprogramm zusätzlich zu dem einheitlichen Heimtraining verordnet hat. Seit Mittwoch gibt es auch ein Online-Trainingsprogramm mit einem Fitnesstrainer, der mit den Kickern via Internet verschiedene Parcours durchgeht. Im Hintergrund laufen auch noch Gespräche für einen neuen Innenverteidiger, da ja Obmann und Kapitän Dominik Dihanich seine aktive Karriere beendet hat.

Beim SV Leithaprodersdorf sind die Kicker schon seit dem 7. Dezember fleißig im Heimprogramm. Am 19. Dezember gibt es wieder den traditionellen Christbaumverkauf auf dem Gelände vor dem Sportplatz – diesmal allerdings ohne Ausschank von Punsch, Glühwein, Würstel und Bratkartoffeln. Beim SC/ESV Parndorf gibt es Transferbewegungen. Daniel Weinhandl, der sich im Frühjahr einen Kreuzbandriss zuzog, wird zum SC Gattendorf wechseln.

Der Defensivmann war seit seiner Verletzung nicht mehr im Einsatz für die Heideboden-Elf und befand sich diesen Herbst im Aufbautraining. Im Gegenzug gibt es einen Heimkehrer aus Gattendorf. Denn dort wird der Leihvertrag mit dem Prellenkirchner Patrick Wolf nicht verlängert. „Wir haben diese Sache erst vor Kurzem erfahren und wissen noch nicht, wo wir Patrick zum Einsatz bringen können“, so Coach Paul Hafner. Denkbar ist, dass Wolf an einen anderen Klub verliehen wird.