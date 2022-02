Ausfälle in Siegendorf

Am Freitag liefen die Kicker des ASV Siegendorf erstmals auf Naturrasen auf. Dabei waren die Titelanwärter der Burgenlandliga gegen den SV Rorhbach (2. Liga Mitte) ordentlich dezimiert. Nicht einmal Trainer Marek Kausich war anwesend, er fiel krankheitsbedingt aus – ebenso wie fünf andere Kicker: Florian Frithum, Gerald Peinsipp, Goalie Sebastian Gessl, Simon Buliga und „Leo“ Tompte. Oscar Castellano laboriert an Adduktorenproblemen und war deshalb nicht mit an Bord.

Das Coaching übernahmen Co-Trainer Didi Welkovits und Tormann-Trainer Viktor Dowitsch. Aufgrund der vielen Ausfälle bekamen auch vier Youngsters aus der Reserve in der zweiten Halbzeit eine Chance, sich zu beweisen. Tobias Frank (19), Tom Fasching (19), Tobias Leidl (22) und Robert Richter (17) durften nach dem Seitenwechsel eine Talentprobe abgeben.

Junge Garde lieferte Talentprobe ab

Aber auch der junge Anzug gab sich keine Blöße und fertigte den SV Rohrbach klar mit 6:1 ab. Lukas Secco wurde zum Maskenmann, er spielte trotz Nasenbeinbruchs mit einer Spezialgesichtsmaske.

Philipp Reinisch erzielte seinen ersten Doppelpack für die Siegendorfer, dazu waren auch noch Tin Zeco, Secco, Paulo Jani und Thomas Bartholomay als Torschützen erfolgreich.

„Es war eine klare Geschichte. Wichtig war aber, dass wir erstmals eine Partie auf Naturrasen bestreiten konnten und sich keiner verletzt hat. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft ordentlich abgeliefert“, resümierte Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer.

Am Dienstag sollte die Kausich-Elf neuerlich am Siegendorfer Sportplatz spielen, diesmal gegen Haibach (Oberösterreich). Das Match musste aber kurzfristig abgesagt werden, da die Siegendorfer gleich 13 Coronafälle zu beklagen hatten. Auch die Generalprobe am Samstag, um 17 Uhr, in Siegendorf gegen den Regionalliga-Klub Mauerwerk ist deswegen bereits abgesagt worden. „Wir starten erst wieder am Montag mit dem Training“, so Mayer.