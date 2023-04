Burgenlandliga: Ostereier oder Geschenke?

Werbung

BAD SAUERBRUNN - SANKT MARGARETHEN; DONNERSTAG, 19.30 UHR. Den Auftakt in der Karwoche macht die Elf von Trainer Franz Lederer im Kurort. „Bad Sauerbrunn hat einen richtig guten Lauf mit guten Ergebnissen. Wir wollen auf alle Fälle schauen, dass etwas Zählbares rauskommt“, so der Betreuer des SV Sankt Margarethen. Igor Bosnjak – er musste am Schienbein genäht werden – wird kein Thema sein. Goalie Michael Wenzl (Schulter) und Ahmed El-Baali sind fraglich. Auch Kapitän Martin Weixelbaum musste beim 2:4 gegen Güssing in der Schlussphase verletzungsbedingt (Zehe) ausgewechselt werden, wird aber wohl wieder dabei sein.

LEITHAPRODERSDORF - DEUTSCHKREUTZ; FREITAG, 19.30 UHR. Nach dem Ausrutscher in Rudersdorf will die Mannschaft von Trainer Peter Benes daheim gegen Deutschkreutz wieder voll anschreiben. „Es liegt nur an uns, wenn wir die zuletzt gezeigten Leistungen wieder abrufen können, dann ist alles möglich. Deutschkreutz hat einige Spieler mit Topqualität. Ich hoffe, die Watsche in Rudersdorf kam zur richtigen Zeit. Es wird sicher Umstellungen geben. Es werden nur die Kicker spielen, die uns diese Woche beim Training überzeugen“, so Benes. Abwehrchef Marcel Wölfer kehrt nach seiner Rotsperre wieder zurück. Auch Goalie Manuel Kassal (fehlte wegen eines Virus) und Mike Wölfer sollten wieder an Bord sein. Stephan Heiss ist seit Montag wieder im Lauftraining, Patrick Mozelt (Sprunggelenk) wird hingegen noch fehlen.

KLINGENBACH - RITZING; FREITAG, 19.30 UHR. Gegen die Mittelburgenländer will die Mannschaft von Betreuer Wolfgang Hatzl nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur finden. „Ritzing gehört für mich zu den spielstärksten Teams in der Liga. Da können wir vielleicht wieder über den Kampf ins Spiel finden. Gegen Ritzing sind wir nie Favorit, aber wir haben das Zeug dazu, um sie zu besiegen“, weiß Hatzl auch um die Schwächen des künftigen Gegners Bescheid. Goalgetter Alexander Hofleitner muss neuerlich eine Sperre absitzen. Er kassierte in Bad Sauerbrunn seine fünfte Gelbe Karte – und dazu noch einen Eisenbahner und wäre somit fraglich. Jonas Ivancsits und Frantisek Lady (beide krank) sollten wieder an Bord sein.

PARNDORF - ANDAU; FREITAG, 19.30 UHR. Die Partie ist mit Spannung geladen. Die Heimischen brauchen unbedingt einen Sieg, um an Leader Oberwart dran zu bleiben. Und der FC Andau lechzt nach einem Punktezuwachs und ist im Frühjahr noch ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Von dieser Bilanz kann der SC/ESV derzeit nur träumen. Vier Punkte aus fünf Spielen sind es und das ist für den Titelanspruch natürlich viel zu wenig. „Wenn wir weiter ganz oben mitmischen wollen, dann müssen wir gewinnen“, sprach Sportkoordinator Simon Knöbl im Vorfeld Klartext. Die Mannschaft und die Spielweise des aufstrebenden Bezirkskonkurrenten kennt man genau. Zur Sicherheit warf aber Ex-Trainer und Spion Paul Hafner im Match gegen Kohfidisch ein Auge auf die Andauer. Bei den Parndorfern wackeln die Einsätze der angeschlagenen Kicker Christian Haider und Kevin Weingrill. Beim FC Andau gibt es mit dem gesperrten Einserkeeper Juraj Hajduch einen Fixausfall. Auch für Lukas Wally schaut es aufgrund von muskulären Problemen schlecht aus. „Wir haben dort nichts einkalkuliert. Das heißt nicht, dass wir nichts mitnehmen können. Aber wir sind krasser Außenseiter und dieser Rolle sind wir uns im Klaren“, legte Andau-Trainer Christoph Tischler vor dem Derby die Latte tief. Im Hinspiel konnte sich Parndorf nach hartem Kampf mit 4:2 durchsetzen.