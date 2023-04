Burgenlandliga: Süd-Kost steht am Speiseplan

Werbung

PARNDORF - KOHFIDISCH; FREITAG, 19.30 UHR: Knappe zwei Wochen ist es her: Cup-Duell zwischen Parndorf und Kohfidisch im Heidebodenstadion. Die Nordburgenländer setzten sich mit 2:0 durch, jetzt erhofft man sich freilich ein gleiches Erfolgserlebnis. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, kann Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl natürlich auf jede Menge Erfahrungswerte aus dem letzten Duell zurückgreifen. Das 2:0 lässt aber keine Euphorie aufkommen, denn: „Wir sind demütig. Jedes Tor müssen wir uns hart erarbeiten und so wird es auch in diesem Match sein.“ Vom Personal her ist der SC/ESV dezimiert: Jakub Sulc und Marius Charizopulos sind gesperrt. Mario Wendelin ist muskulär bedient, Christian Haider hat sich gar das Kreuzband gezerrt und fällt einige Wochen aus. Dafür sollten Lukas Umprecht und auch Felix Wendelin wieder fit sein.

LEITHAPRODERSDORF - GÜSSING; FREITAG, 19.30 UHR: Die Truppe von Trainer Peter Benes bekommt es am Freitag mit einem weiteren Nachzügler zu tun. Diesmal ist Schlusslicht Güssing in der Leitharena zu Gast. „Die Mannschaft muss nach dem schwachen Auftritt in Andau eine Reaktion zeigen. Es wird sicher Umstellungen geben, wir werden diese Woche auch Einzelgespräche führen. Güssing wird wohl für die Leistung in Andau büßen müssen“, gibt sich Benes zuversichtlich. Dabei kann er wieder auf Tobias Beran zurückgreifen, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Auch Offensivallrounder Stephan Heiss wird schon für einen längeren Kurzeinsatz bereit sein. Simeon Markhardt (Elle gebrochen) fehlt hingegen.

RITZING - SANKT MARGARETHEN; SAMSTAG, 16.30 UHR: Nach drei Niederlagen in Serie will die Mannschaft von Betreuer Franz Lederer im Sonnensee-Stadion in Ritzing wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. „Ich hoffe auf eine Leistungssteigerung. Mit einem Punkt könnten wir dort gut leben, Ritzing ist immer ein unangenehmer Gegner“, weiß auch Sankt Margarethens Obmann Günter Welz. Abwehrchef Thomas Jusits ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei und soll helfen, die zuletzt etwas unsichere Defensive zu stabilisieren. Weiterhin fehlen werden Ahmed El-Baali, Michael Wenzl (Schulter) und Mario Wenzl (Seitenbandeinriss).

PINKAFELD - ANDAU; SAMSTAG, 17 UHR: „Wir haben eine Rechnung offen“, verweist Andaus Coach Christoph Tischler auf das Hinspiel. Er war da zwar als Coach noch nicht im Amt, den Schmerz beim 1:6-Heimdebakel kann er aber nachempfinden. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Aber wir können dort sicher etwas mitnehmen und so werden wir das auch anlegen“, berichtete Tischler. Die Andauer bangen um Andras Stieber. Im letzten Match gegen Leithaprodersdorf bemerkte zwar keiner etwas und der Spieler selbst ließ sich nichts anmerken, aber: „Er hat sich irgendwie den kleinen Finger gebrochen. Ob er spielen kann, ist noch nicht geklärt.“ Dafür darf der FC auf seinen Einsertormann Juraj Hajduch zurückgreifen. Er hat seine Sperre von zwei Spielen abgesessen.

KLINGENBACH - OBERWART; SAMSTAG, 18 UHR: Nach dem torlosen Remis in Markt Allhau kommt nun der Nachbar des Südklubs, der SV Oberwart, zu Besuch ins Grenzstadion. „Der Tabellenführer ist das Maß aller Dinge. Wir sind aber seit dem Trainerwechsel das einzige Team, das ihnen bislang Punkte abnehmen konnte. Wir werden unsere Chancen haben und haben auch nichts zu verlieren. Bei allem Respekt, wir wissen, wie wir solchen Teams das Leben schwer machen können“, gibt sich Klingenbach-Coach Wolfgang Hatzl kämpferisch. Erich Petrilak kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, auch Alessandro Blazevic (Knöchel) ist wieder ein Thema. Philipp Grafl (Leiste) wird ausfallen.