Das Lazarett wird größer

Nach dem 2:2-Remis in Bad Sauerbrunn sind beim SV Sankt Margarethen wieder einige Kicker auf die Verletztenliste gekommen. Spielertrainer Philipp Kummer musste nach 28 Minuten wegen Oberschenkelproblemen ausgetauscht werden.

„Ich bekam in der dritten Minute schon einen Stich, habe dann aber probiert durchzubeißen“, so Kummer. Im Spiel musste der Betreuer dann noch mehrere Male aktiv werden. Zur Pause blieben dann auch noch Bojan Brezovac und Sebastian Leszkovich wegen Adduktoren-Problemen in der Kabine. Abwehrrecke Thomas Jusits fällt wegen eines Muskelfaserrisses wohl noch länger aus.

Es gibt aber auch positive Nachrichten zu vermelden: Offensivallrounder Elias Schmidl feierte nach wochenlanger Zwangspause (Knie) in der Reserve ein Comeback und könnte im Heimspiel gegen Deutschkreutz (Samstag, 18 Uhr) wieder ein Thema für die Startformation sein.