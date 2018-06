| NOEN

Es wurde schon während der Abstiegssaison immer wieder gemunkelt, ob Hans Dihanich doch nicht wieder das sportliche Ruder beim ASK Klingenbach übernimmt und den Karren noch einmal aus dem Dreck fahren soll.

Der Vereinsboss vertraute aber stets seinen Trainern – mit Peter Kastanek und Christoph Mandl sowie der kurzzeitigen Interimslösung Sascha Kalss und Rudi Hartmann gab es einige Betreuer in der Saison 2017/2018.

Nach dem verpassten Ligaerhalt in der BVZ Burgenlandliga schwingt ab sofort wieder Hans Dihanich das Trainerzepter in der Grenzgemeinde. „Wir haben uns nach dem Meisterschaftsende zusammengesetzt und besprochen, was das Beste für den Verein sein könnte“, so der Vereinsboss zur Entscheidung des Klubs.

„Scheinbar funktioniert die Mannschaft nur unter Hans Dihanich“, schmunzelte Sektionsleiter Rudi Karall. „Er soll das Schiff wieder auf Vordermann bringen. Wir haben aber einige Abgänge zu verkraften, müssen uns auch ordentlich verstärken. Wir werden die 2. Liga Nord keineswegs unterschätzen, es wird um nichts einfacher, als in der BVZ Burgenlandliga“, so der Klingenbacher Funktionär.

Konkrete Neuzugänge gibt es noch keine. Mit einem Defensivspieler steht man vor dem Abschluss, weitere Verstärkungen sind geplant. „Vor allem im Mittelfeld und im Angriff müssen wir noch etwas holen“, meinte Karall. Am 2. Juli erfolgt der Trainingsstart in der Grenzgemeinde. Am 6. Juli steigt der erste Test gegen Oberpullendorf.