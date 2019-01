| NOEN

Er war lange Zeit so etwas wie ein Wackelkandidat beim SV Sankt Margarethen. Seit letzter Woche ist sein Abgang aber definitiv beschlossene Sache. Neben seinem Studium und dem Kicken beim Greaboch-Klub, ist Arnold Ernst auch Nachwuchstrainer in Sankt Margarethen und seit Kurzem auch bei Rapid Wien in der Nachwuchsabteilung tätig.

„Ziel ist gesicherter Mittelfeldplatz“

„Das geht sich zeitlich dann alles nicht mehr aus, also will er sportlich etwas kürzertreten“, berichtete Sankt Margarethens Obmann-Stellvertreter Johannes Braunöder. Der Mittelfeldmotor hat mit dem Entschluss zur Rückkehr nach Sigleß und dem damit verbundenen Schritt eine Liga zurück, dennoch Ziele im Visier: „Ein gesicherter Mittelfeldplatz soll es heuer definitiv werden, weil für ganz vorne wird es wohl nicht mehr reichen. Und für die kommende Saison muss man dann schauen, was möglich ist.“

Sigleß-Trainer Marcus Pürk freut sich jedenfalls auf die Verstärkung: „Arnold ist ein Spieler, der Qualität und mit seinen 24 Jahren auch schon einiges an Erfahrung mitbringt. Er war in einer höheren Liga durchaus ein Leistungsträger.“